發票存載具！她一時興起「手機查明細」揭多刷陷阱　1周2次驚呆：沒確認過

▲許多人現在都會用載具存發票。（示意圖／記者吳靜君攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在許多人都用載具存發票，不過最好還是提前算一下商品總金額。一名女網友日前到超商買了2根熱狗和豆漿，晚上用手機看發票明細的時候，意外發現店員把30幾元的熱狗算成40幾元的大亨堡，多收了24塊。隔幾天她到超市採買食材，也遇到店員多刷，「連續這2件事讓我忍不住想著，到底我從小到大，付了多少這種不該我付的錢呢？」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼文，「上星期早上去超商領包裹，順便買了2根熱狗跟豆漿當早餐」，結果當天晚上用手機看發票明細，覺得金額很奇怪，明明買的是30幾塊的熱狗，發票卻顯示40幾塊，「然後才發現我買的是熱狗，怎麼明細是大亨堡。」

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原PO隔天就跟超商店員反應這件事，雖然對方馬上退24元，但原PO還是有點不高興，「今天剛好是家裡附近的超商，可是如果我是過路客，是在遙遠的超商買的呢，那不就只能自認倒楣？」

過幾天，女網友到超市買食材要回家煮晚餐，其中有買了一份雞肉，回家查明細想確認店員有沒有扣到福利金，「結果怎麼看著看著就發現我不是才買一份雞肉嗎？怎麼會出現2份雞肉的金額」，才發現店員多刷了一份雞肉，等於她多付169元。原PO事後一樣到超市反應多刷一筆，店員調監視器畫面後，確認真的多刷就道歉並幫忙刷退。

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▲原PO查發票明細時，發現店員有多刷。（圖／翻攝自爆怨公社）

雖然都有順利解決，但原PO也忍不住心想，「到底我從小到大，付了多少這種不該我付的錢呢？尤其那種沒有價目表的鹽酥雞滷味攤，都是老闆說多少我就給多少，自己根本沒有確認過啊啊啊啊！」

看到貼文後，不少人都有相似經驗，「我也在超商被多刷過麵包，隔天看電子發票才發現，想說沒多少錢就算了」、「我曾經去超市買尿布，標價跟售價差50，然後店員才發現電腦沒key好新價錢……沒發現的不知道有多少人」、「我平常也不看的，就在前幾天，我買即期品吐司應該要打6折才對，回家看明細根本沒打6折。」

其他網友則紛紛留言，強調對明細的重要性，「有時候忙昏頭在所難免嘛！就別太責怪店員了」、「一定要養成購物完要看發票的習慣，有時候是系統的問題」、「結帳前會先算好多少錢，刷品項時就要盯著店員刷金額」、「開始覺得明天起要認真的確認明細」、「我都放購物籃時，放入物品，就用手機裡的計算機算價錢」、「我都會默默的先算價格耶！就算有錯也不會跟結帳金額差太多，差太多我就會問了。」

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