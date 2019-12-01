小金門伙房兵「殺青蛇煮湯」！麻吉士官長罵：出事自己負責　當晚真的來了

▲原PO分享當兵殺蛇的事，「我從20多歲時，我每次想起這件事都發自內心的懺悔。」（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

一名退伍弟兄分享在小金門烈嶼當兵時，殺了一條青蛇，被士官長破口大罵，「你知不知道這營區裡不能殺蛇，你還把牠吃掉，如果發生什麼事，你自已負責，別來找我」，結果當晚真的出事。有網友認為，沒必要無謂殺生，「人生在世，為了面子或勇氣這種無聊的事，可是會惹出很多沒必要的大麻煩。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團回憶，他當時才18歲，站哨時看到一條無毒的青蛇，「由於我那時不算菜，已經快退伍了，又是伙食兵，當然要表演一下給學弟們看，也想讓那些看到蛇就哀哀叫的弟兄，看一下什麼叫作鄉下真男人。」

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原PO表示，於是想起外公教的打蛇打七寸，三兩下就殺了青蛇，雖然嘴巴說這在南投埔里家鄉不知道殺幾條來吃了，「其實都是我外公殺的，手上這條是我的殺蛇處女秀。」

原PO說，殺蛇後拿到廚房煮晚餐，一開始點不著快速爐的火，點著後又引到油差點燒了廚房，後來聽人家說才知道煮蛇要在外面升火煮，因廚房有灶神。

▼原PO在廚房煮蛇時差點引起火災。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO指出，當時弟兄們有肉吃肉，沒肉喝湯，一到集合時間，這事傳到在小金門待快20年的士官長那，「平時跟我麻吉的士官長對我破口大罵，『你知不知道這營區裡不能殺蛇，你還把牠吃掉，如果發生什麼事，你自已負責，別來找我』！」

原PO表示，隔天凌晨4時多就發生事情了，一名女生雙眼看不見眼白、全是血紅的，雙手掐他脖子、壓在他身上大喊，「你以為你很厲害嗎？你要不要娶我？要不要娶我？」

原PO說，「原本我不想答應她，但是我已經要沒氣了，相信我當人要死的時候，什麼都答應了。我用最後一口氣喊：『好！好！我回去跟我父母說』」，然後身體就可以正常動。他指出，以前覺得結婚大事是要經過父母同意。

「天一亮，士官長把我的哨叫學弟去站了」，原PO回憶，士官長什麼都沒問，直接帶他去小金門將軍廟拜拜，「其實當時也覺得無所謂，年輕氣盛怕殺小，所以我也沒對神明多講什麼，就拜拜而已，可能當時士官長有幫我說吧。」

▼原PO事後懺悔，「常常告訴朋友們不要吃有靈性的東西。」（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO指出，一直到現在10幾年過去，也沒再夢到牠，當然到現在也沒跟爸媽說這件事，但再也沒吃過蛇肉，「我從小就很鐵齒，但是一直到現在我信鬼神，但是不迷信、不跟宮，只拜大廟。」

對此，有網友好奇「所以你娶牠了嗎」；原PO回「沒有，當時年輕氣盛，被壓完之後就又不怕了，一直到現在13年過去了。」也有人說，「造的業還在，但是牠被你福德的神佛勸退了；或你已生懺悔心，牠不與你計較了」；原PO回，「在這之後還有發生一些事，所以我確實生懺悔心，常常告訴朋友們不要吃有靈性的東西。」

一名網友留言，「本來找不到你，會不會看到這篇就知道當時那個人就是你？」原PO回，「不會啦，就算知道是我，我也只能面對，好好跟牠說對不起。我從20多歲時，我每次想起這件事都發自內心的懺悔，並時常在靜下來跟去大廟拜拜時，都迴向給牠。」

其他人說，「多去大廟懺悔，會要你娶一定有原因，多多為這條青蛇做功德。未知的世界時間跟我們人世間的時間不一樣，也俗稱時機未到，多多懺悔」、「蛇是土地公的兵將，殺蛇等於冒犯地神」、「我在金門當兵沒遇過蛇...青蛇是好蛇！既不攻擊人也不咬人。」

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