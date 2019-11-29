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主管「500萬年收」卻搭捷運上班！　他巧遇驚呆...天龍人反曝溫拿關鍵

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▲▼北捷,捷運,車廂（圖／記者劉維榛攝）

▲對台北人來說，捷運超方便。示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台北一名上班族昨天在捷運站巧遇主管，思緒突然一陣翻騰，對方明明是年收500萬的高階白領，竟然沒開車，反倒跟通勤族擠大眾運輸工具。一席話立刻勾起天龍人的心酸，紛紛點出無奈關鍵，包括迄今無解的塞車窘境，及每天令人頭疼的車位問題等等。

男網友在PTT震驚發文，「今天上班的時候遇到我的主管，有點嚇到，因為他那個位子年收大概是500萬，之前外派中國的時候，年收還800萬以上，而且公司有直接配車位給他，有沒有真的是高年收的人，還都搭大眾交通工具上下班的啊？」

請繼續往下閱讀...

▲▼慣老闆示意圖。（圖／免費圖庫pxhere）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pxhere）

對此，住在雙北的朋友相當有感，認為搭捷運比開車快，又不用煩惱車位問題，在行進間更能把握時間休息或看新聞、資料，當然還有極高的可能性是，主管住的就是捷運宅，「上班回家都在捷運附近，當然就這樣」、「開車很耗神，尤其是慢速塞車」、「如果家裡地段好的話，搭捷運比較方便吧」、「在都市開車很浪費時間，又不能滑手機」、「等你買得起捷運宅，你就不會問這種問題了」。

另外，不少鄉民也分享身邊例子，「樓下年收千萬搭免費公車上班」、「我同學皮膚科醫師月入60萬就搭捷運上班阿」、「我遇到營造集團的老闆也搭捷運啊」、「很多會計師也是搭公車」。

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