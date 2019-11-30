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男客臉頰「奶油花粉刺」噗哧竄出！1分鐘影片過癮炸　千人療癒回放：太短了

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●畫面可能引發不適，請斟酌觀看。

網搜小組／鄺郁庭報導

長粉刺是許多人的困擾，但是擠粉刺的影片卻讓很多人覺得舒壓、療癒。林姓美容師多年前就會錄下幫顧客清粉刺的影片，上傳到YouTube後吸引19.3萬訂閱數，日前她則是在臉書《爆廢公社》貼出一段1分鐘的影片，奶油花齊發的畫面讓網友直呼，「太短了～看不過癮」、「好喜歡看這種的」、「莫名的療癒」。

林姓美容師在文中表示，「大家好，我是美容師，今天和大家分享『奶油花 百花齊發』的工作影片，只有短短1分鐘」，最後則是用hashtag補充，「#怕噁慎入」、「#短短更是吸引人」、「#客倌賞個讚吧！」並在留言處透露，影片中為男客人處理的地方是臉頰。

請繼續往下閱讀...

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▲▼ 。（圖／台東心怡美顏館-Je無痛清粉刺授權使用）

▲美容師擠出各種形狀的奶油花。（圖／林季儀JE提供，下同）

接著看看影片，美容師先是用手捏住要清粉刺的地方，然後就用粉刺夾慢慢往下壓，分別給予輕重不同的力道，在巧手的處理下，白黃粉刺一個個冒出頭，還有一整條被擠出來，最後捲成一朵「奶油花」的樣子，讓不少人看完一遍又重播一遍。

▲▼ 。（圖／台東心怡美顏館-Je無痛清粉刺授權使用）

▲影片最後是「黃豆芽」做結尾。

影片最後在美容師夾除一條透明的「黃色豆芽菜」下結束，網友忍不住留言大呼1分鐘太短，「哦我的天，爆廢唯一清流，爽」、「看到粉刺噗啾那剎那……感覺超爽」、「為啥只有一分鐘」、「請問一下……一直吞口水是正常的嗎」、「我想夾～～～～給我給我～～～夾子給我」、「希望可以多發點這種影片，太療癒了啊～」

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粉刺奶油花美容師爆廢公社

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