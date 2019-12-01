送快炒到醫院往生室「都沒遇到人」　外送員拍照曝後續：繞2小時還沒回家

▲原PO表示，當下都沒遇到人，突然不敢往盡頭走。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳俊宏／綜合報導

一名外送員分享自己第一次送餐到醫院的B1往生室，心想其實心存善念就好，「反正醫院還有工作人員啊！結果一下樓，靠，怎麼這麼剛好⋯都沒遇到人啦」，事後在外頭繞了2小時還沒回家。還有同業透露，「我有送過殯儀館，然後到了某廳剛好抬棺材出來…」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團貼出外送訂單截圖，上頭顯示餐點為「快炒」。他也拍下B1的景象，只見牆上指示牌寫著「往生室、護送中心、通道請淨空」，長廊上沒有醫護人員或民眾。

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原PO寫道，都沒遇到人，突然不敢往盡頭走，「還好電燈沒有一排一排的往我這關掉，我恐怖片看多了太入戲，醫生護理師們都辛苦了。」

▼原PO分享第一次外送到往生室的經過。（示意圖／CFP）

對此，有網友好奇留言，「該不會真的叫你送進往生室？」原PO回，「沒有啦～哪有可能」，進去才知道有櫃檯人員。也有人開玩笑說，「你確定收到的錢是新台幣嗎」；原PO回「是信用卡支付。」

一名網友認為，「那餐點應該是送駐點在醫院的禮儀公司」；原PO回「對！好像是欸」；該網友又說，B1通常都是醫院和禮儀公司簽約後駐點的地方。有人建議「回家的時候，去人多的地方繞一繞再回家」；原PO回「我繞到現在還沒回家（2小時了）。」

其他人留言，「辛苦你了...如果是我...我應該早腿軟了」、「我朋友也是遇到這種狀況，外送員不敢下樓」、「你敢拍照也滿有勇氣的」、「我有送過殯儀館，然後到了某廳剛好抬棺材出來…」

►我沒有遲到，是時間遲到了！