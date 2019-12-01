高麗菜一顆30！客盧10分鐘殺價「10元賣我啦」　農夫曝交手結果：錢好難賺

▲原PO表示，他的高麗菜很大顆、重3斤多。（圖／示意照／記者蔡佩旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名農夫分享一顆高麗菜賣30元，被一名客人狂殺價，經過10分鐘的「交手」結果出爐。他無奈說，「農夫不止要會種菜，還要學會如何應對奧客。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團還原和客人的對話：

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客人：一顆10元嗎？



原PO：沒有！一顆30元哦。



客人：10元賣我啦！



原PO：這麼大顆3斤多耶，10元？



客人：沒有20元的嗎？



原PO：沒哦！這是新開園，不可能這個價錢。



客人：那25元啦！



（客人一直推25元給原PO，雙方僵持不下）



原PO：不勉強！不用委屈買，你可以去菜市場看，一定沒有我的便宜。



（客人一直盧）



原PO：30元就是30元。



客人：好啦！



（客人又一直推25元給原PO）



客人：30就30，反正一樣要買。

▼原PO分享賣高麗菜遇到狂殺價的客人。（圖／示意照）

原PO寫道，「OK！30元盧了10分鐘結束這回合。阿娘喂，這個30元好難賺。阿彌陀佛，幸好這次奧客沒摔我高麗菜。農夫不止要會種菜，還要學會如何應對奧客。媽啊，我今天戰勝奧客了，你不用哭了。」

對此，其他人留言，「30很便宜了，早市一顆都要50」、「每次看到這樣的文，我都會生氣欸，可能我自己賣芭樂也常遇到這樣的人」、「30超便宜耶！我上次買四分之一顆就25了」、「才30塊欸！嫌貴就走開讓別人買！」

►我沒有遲到，是時間遲到了！