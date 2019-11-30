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網上流傳神吃法！妹子開瓦斯爐「實錄棉花糖著火」崩潰　焦3次：差點燒廚房

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO想做棉花糖夾心草莓棒，成果超驚人。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

最近推特上有網友貼出一招烤棉花糖的方法，就是用巧克力棒代替竹籤，這樣巧克力就會融化在棉花糖裡，看起來相當好吃。就有一名女網友決定試試看，成果卻讓她超崩潰，「什麼天才，我呸」、「從來沒想到，人生第一次在家烤棉花糖差點燒掉我的廚房」，照片讓網友笑翻，「這叫燒棉花糖」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

請繼續往下閱讀...

▲網上瘋傳棉花糖夾心巧克力棒的圖片。（圖／翻攝自爆怨公社）

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，文中表示，她半夜突然想吃烤棉花糖，想到前陣子網路上傳的「巧克力棒烤棉花糖」的圖，想說應該挺簡單的，就拿草莓口味的巧克力棒實際試試看。「但是！事情不是白癡想得那麼簡單！什麼天才，我呸！」「從來沒想到，人生第一次在家烤棉花糖差點燒掉我的廚房｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲結果原PO一試，只烤出燒焦棉花糖。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO說，她烤了3次，結果3次都焦掉，「網路都騙人啦！我這麼相信你欸網路，如果不能相信你還能相信誰啊？」還發誓自己絕對沒有故意烤焦，只是單純想吃烤棉花糖，「本來開開心心想吃棉花糖，因為沒有火，自以為聰明用瓦斯爐烤」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼這也太慘了吧！ XD（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

最後為了證明自己不是故意的，原PO還附上完整版的3次燒焦影片紀錄，還有多張燒焦照，讓網友紛紛笑噴，「黑炭口味是吧」、「這是燒棉花糖的紀錄」、「有一種棉花糖叫別人烤的棉花糖XD，我們烤的只能當火種」、「妳這不是烤焦，是點燃棉花糖。」

不少人則是附上教學說明，「妳要再把棉花糖，往上十公分」、「太靠近了」、「我上次用瓦斯爐烤也沒有這樣，妳拿太近啦要拿高一點，有一點熱度他就會焦」、「火太大啦！盡量用最小……瓦斯爐也要調一下」、「第一妳火太大，第二妳直接靠近火源（任何東西直入火源必燒好嗎），第三是妳本人問題也蠻大的。」

▼原PO附上棉花糖起火實錄。

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