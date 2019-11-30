耗時30HRS！3千片拼圖完成裝框　「興奮忘我」手一滑…下秒悲劇：青春啊

▲原PO不小心手滑，3千片拼圖秒GG。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管是哪一種手滑，悲劇的那一瞬間，絕對讓人一秒心死。一名女網友日前貼出2張照片，文中直呼，「別為我心疼，因為我早已心碎」，說她終於完成3千片的拼圖，但就在裝框的一瞬間卻沒扶好，「一切從頭再來過，這就是人森啊！」看到照片後，網友紛紛幫QQ，「隔著螢幕聽到罵髒話的聲音了，哈哈哈！」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼出2張照片，文中表示，「別為我心疼，因為我早已心碎，終於完成3000片拼圖還在興奮到忘我的我，就在裝框的那一瞬間沒扶好悲劇了」，接著哀怨直呼，她的青春、她的歲月和她這幾天的熬夜，一切都要重頭來過，「這就是人森（生）啊！」

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▲該卡通幾乎所有角色都在拼圖上了。（圖／翻攝自爆怨公社）

仔細看看拼圖，只見原PO拼的是知名卡通的圖案，3千片拼圖拼成的圖案上，畫滿密密麻麻的各種角色，從主角到可能只出現過1幕的小角色都被畫入。但原PO一個手滑，整片拼圖就直接對折一半，一部分也當場散開，彷彿天女散花的一幕，讓人直接心冷一半。

看到照片後，網友紛紛留言，「第二刷，有種駕輕就熟的港覺」、「抱歉太好笑了，節哀」、「天啊，當下一定心痛死了！不過對不起……我嘴角失守了」、「真的是QQ了」、「當下整個很想死吧」、「我之前拼1000片的就快發瘋了」、「雖然心疼，但是我忍不住笑了。」

▲原PO這個手滑，直接毀掉5天的心血。（圖／翻攝自爆怨公社）

還有人則問原PO，怎麼沒有直接拼框裡，她就回答，「有啊！但是要放上玻璃，我卡榫還沒用好，不小心角度太大就悲劇了」，也透露她花了5天，一天6個小時在拼，拼到腰都要斷了，沒想到卻迎來這種結局，「我心已碎，中午立刻給他吃一波愛吃的」、「目前拼圖收起來中」。

網友也留言提醒，「要上膠，一晚上乾了再上框」、「重拼～記得上膠」、「這通常拼好都是要塗膠固定。」也有人分享自己的悲劇經驗，「我也曾經有過，從此把它丟入櫥櫃，死生不復相見」、「我也有一個3000片風景畫，也是發生慘案後束之高閣」、「曾經我也買過很多片，拼好沒用塗膠固定，直接放框框內。某天阿母不知道做啥去碰到，原本立著完美狀態的拼圖，瞬間像土石流一樣崩落……從此閒置它在旁邊……」

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