城隍爺保祐手術！她住院開第8刀…一瞥「3道溫暖金光」閃過　不安感消失

▲原PO在11月中動手術，看到3道溫暖金光，心中不安瞬間退去。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「11月11日，我辦住院，離開家之前，我燒香跟我家的城隍爺、二公子和三太子說『信女要去開此生第八刀了』」，一名女網友在臉書《靈異公社》貼文，說這次要動人工關節換置術手術，她不知道為什麼會很害怕、緊張，所以住院前才會燒香，「希望三位老大幫我，不要讓我緊張。」

原PO說，住院之後就做了許多檢查，在病房的時候，醫師助理告知她，隔天8點就要動手術，「因為我是第一刀，助理離開之後，我開始害怕和緊張，躺在病床胡思亂想。」她於是就邊哭邊請城隍爺讓她不要害怕，沒想到過沒多久，恐懼感就真的消失了，她甚至還叫了外送來吃。

請繼續往下閱讀...

「11月12日早上7點半，我被推到手術室外面等」，女網友說當時她邊跟家人聊天，心裡邊呼請城隍爺，時間一到就被推進手術室，並躺道手術台上準備麻醉，「還沒被麻醉，裡面的人一直輪流跟我說話，我面向手術室門口的時候，突然看到門口一道金色的光，很亮、但是不刺眼，那道光很快閃過去。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲原PO貼出池府二公子的照片。（圖／翻攝自靈異公社）

原PO表示，後來她準備要掛氧氣罩的時候，又開始緊張，於是就默默呼請城隍爺，沒想到過沒多久，再度看到那道金色的光，心中的不安再次消失。之後麻醉師來做最後確認，告訴女網友「要麻醉了喔！妳等一下就會睡著了」，在原PO開始想睡的時候，意外又看到那道金色的光，「這次沒有很快消失，之後我也很安心的睡著了。」

事後回想，原PO忍不住好奇，「我一直在想，那3道讓我覺得溫暖的金色的光，到底是什麼？為何它的出現，總是讓我覺得溫暖與安心？」她也在留言處笑說，手術結束後，除了有送醫院感謝花籃，出院當天還有買城隍爺的最愛去拜拜。

奇妙的際遇讓網友忍不住直呼「應該是神明有跟過去，保祐你開刀順利」，其他人也紛紛留言，祝原PO早日康復，「加油，祝早日康復，神尊都在顧身旁的」、「祝早日康復，神佛保祐你放心」、「祝早日康復，神明常祐身旁」、「跟我一樣，一緊張就都叫祂們，每次醒著出去就怕出不來」、「辛苦妳了，妳的責任應該是很重大。」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！