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她誦經猛被推轉身！亡者看素飯菜狂搖頭「說想吃的東西」　家屬一聽超驚訝

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▲遺體化妝室,大體化妝,停屍間。（圖／記者林世文攝）

▲原PO說，「想不到祂已經往生了，對吃的執念還那麼深。」（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享一名有靈異體質的朋友被一名年輕亡者「狂推」，後來才知道往生者有想吃的東西，告知對方家屬，「他們也感到很驚訝」。對此，有人認為，「在亡者出殯前，生前愛吃什麼，可以的話，就盡量拜那些祂們愛吃的。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團表示，這名女性朋友是葬儀社誦經團的學徒，有時看得到往生者，在她從事誦經團第三天時，來到一名年輕亡者家中，當開始誦經時，感覺到有人一直在推她。

請繼續往下閱讀...

「她轉頭過去，看見那一位年輕亡者正站在她身後」，原PO說，亡者用手指著靈桌前的素飯菜，然後一直搖頭，祂告訴朋友想吃鹹酥雞、珍奶；後來家屬經朋友師姐告知這件事後，才驚訝表示，亡者生前三天兩頭就是愛買鹽酥雞、珍奶，所以相信師姐說的話。

▲▼鹽酥雞、鹹酥雞、炸物、雞排。（圖／負面新聞嚴禁使用／記者陳俊宏攝）

▲▼原PO表示，亡者告訴朋友自己想吃鹽酥雞和珍珠奶茶。（圖／示意照／記者陳俊宏、許力方攝）

▲▼珍奶，奶茶。（圖／記者許力方攝）

原PO指出，家屬也感到很驚訝，「想不到祂已經往生了，對吃的執念還那麼深」；後來他們就去買了祂想吃的東西祭拜後，亡者就沒有再抱怨了。

對此，許多網友留言，「在亡者出殯前，生前愛吃什麼，可以的話，就盡量拜那些祂們愛吃的」、「拜祂們愛吃的沒錯」、「所以我每年拜我爸爸的時候，我都嘛買一堆快炒加啤酒，讓祂吃個爽。」

也有人說，聽過有位阿嬤生前很愛賭，死後去另一個世界也是繼續賭博玩麻將，「輸到沒錢還常常入夢，叫祂女兒多燒錢給祂賭！此乃江山易改，本性難移！」

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