壽司店水龍頭洗手　他一按崩潰秒變「紅腫豬手」：我恨你們一輩子

▲水龍頭是用來泡茶的啦！（圖／翻攝@Kabi_killer_K推特）

網搜小組／劉維榛報導

吃迴轉壽司時，前方的水龍頭到底是幹嘛的？這個問題就如月經文一樣，經常被網友PO文詢問，幾乎一票人都歪樓回應，「是洗手用的」，沒想到一名日本網友誤以為真，被燙成腫脹的豬手，大罵「我恨你們一輩子！」

一名日本推特網友「@Kabi_killer_K」吃迴轉壽司時，發現座位前方都會設有黑色水龍頭，他不解實際用途，於是好奇發問，「壽司店的這個是幹嘛的啊？」

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不少人瞎掰直呼，「吃飯前洗手用的」、「是洗手的地方喔」、「桌上那個是洗手用的設備喔，吃飯前要先洗手喔」。原PO接著回應「原來如此！馬上用看看！」豈料不久後，他上傳一張右手紅腫照片，表示「我恨你們一輩子」。

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▲網友壞心表示，洗手用！（圖／翻攝@Kabi_killer_K推特）

被燙傷的照片引發瘋傳，鬧出傷勢後，有人站出來大罵，「一點都不好笑，很差勁，害別人燙傷真的很過分耶，這種事怎麼能開玩笑，這就像拉同學椅子，害別人直接坐到地板上一樣可惡」、「感覺開玩笑還是要有限度，之前吃壽司被噴到一點點就超痛」。

結局神反轉，所幸是一個「哏」，原PO根本沒被熱水燙傷，他事後趕緊澄清，是自導自演的玩笑鬧劇，要大家別當真。

其實這篇是2016年的貼文，最近又被網友挖出來，又一度掀起爆笑討論「還好，我沒洗手」、「不是漱口用的？」、「走！下次去吃壽司 記得要洗手哦」、「傻瓜～這年頭不能隨便相信網友與朋友所說的話」、「洗手手哦」、「不管看幾次就是超好笑」、「原來是洗手的，我都拿來泡茶…」、「有店員不問要問網友，活該你燙豬手」。

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