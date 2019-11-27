站「00-02夜哨」聽到水龍頭聲　憲兵以為有人沖澡一問班長：頭皮發麻

▲原PO說，當兵時是憲兵，有站不完的哨。（圖／資料照／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

一名憲兵退伍的網友分享當兵站夜哨聽到的聲音，後來一問班長，聽完當下頭皮發麻，「還好那時要移防，不用再站哨…」有人直呼，好險原PO當下沒太好奇，不然故事不止這些了。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，當兵是在北部某營區整訓，當時要站一個倉庫的哨，倉庫旁是一棟宿舍，站哨位置左手邊約5公尺是該樓的廁所浴室，建築物都相當老舊了。

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原PO表示，記得有次站凌晨0時到2時的哨 ，站一站旁邊廁所就傳來水龍頭打開的聲音，可是沒開燈，當時也沒多想，「像我自己半夜下哨，也是會去沖澡」；就這樣陸續站過幾次這個哨，記得在半夜聽過2、3次水龍頭的聲音，但都沒多想，覺得只是有人下哨洗澡。

▼原PO表示，只有他站夜哨時聽到水龍頭打開的聲音。（圖／示意照／取自免費圖庫Pixabay）

原PO回憶，後來有一次白天，跟著班長還有幾名阿兵哥去拿東西，剛好路過那棟樓，他也不知道幹嘛就脫口問班長，「班長，這是哪一連的啊」；班長回「這哪有人 ，這棟很久沒住人了。」

「我當下頭皮發麻…」原PO指出，後來問過幾名站過那的阿兵哥，對方都說沒聽過水聲，「還好那時要移防，不用再站哨…」

對此，有網友直呼，好險原PO當下沒太好奇，不然故事不止這些了。原PO回，站哨時真的沒想那麼多，只是本來一直以為是有人在洗澡，突然聽到說那棟樓根本沒人時，頭皮很麻。

也有人說，自己當兵沒站過哨；原PO回，「真好，我是憲兵，站不完的哨。」一名網友則分享自己的站哨經驗，「我唸軍校時也遇過，站半夜安官，側端浴室傳來水聲。當我走到靠近時停了，就進去順便檢查一下水龍頭，結果每個都是緊的。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！