亡姐頭七一直笑！法師「蓮花數量有問題」　外甥女：我數5次…重算吃驚了

▲原PO表示，當時一直擲出笑筊。（圖／示意照）

記者陳俊宏／綜合報導

「第一次發文，小小不可思議…」一名女網友分享在往生姐姐的頭七法會上，姐姐一直笑，後來才發現是紙蓮花的數量出問題。她說，由於負責算蓮花數量的大四外甥女做事很仔細，「大家很放心，所以很吃驚。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，當時法師帶領家人誦經，結束後點香告訴姐姐，家人準備108朵蓮花及一箱金元寶，要請姐姐領受，但多次擲筊都笑筊，「法師邊擲筊邊搖頭問，今天姐姐怎麼一直笑？」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，後來請外甥女替媽媽跪下，再擲筊還是沒筊，法師直接說蓮花數量一定有問題；一旁外甥女見狀，「不可能，我數過5遍了。」她指出，大家再拿出箱子重新算，居然是110朵蓮花，多了2朵，確認數量後再擲筊就有筊了，真的讓人嘖嘖稱奇啊。

▼原PO分享發生在姐姐頭七法會上的事情。（圖／示意照）

對此，有網友留言「數5遍還數錯」；原PO回，「是真的不可能，所以當下我們很懷疑。外甥女大四學生，做事很仔細，大家很放心，所以很吃驚。」

也有人好奇「多兩朵不好嗎？不是多多益善？」原PO回，「不知道什麼因素，好像要是『9』的倍數。另外，姐姐生前工作就是跟數字很有關係，對數字很敏感的。」

據了解，佛教中的「7」或「108」有圓滿的意思，用7盞燈是取圓滿之意，所以，很多人供燈都是每天7盞或一個月108盞。另外，佛教也認為人生有108種煩惱，稱為「百八煩惱」；念佛時用的佛珠通常是108顆，表示斷除108種煩惱，撞鐘時也是撞108下。

►我沒有遲到，是時間遲到了！