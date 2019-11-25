保全常客過世　大夜店員幫買「1個月咖啡+小熊金莎花束」送祂高中女兒結局曝

▲原PO幫買一個月的咖啡，凌晨3時大喊「先生，你的咖啡我幫你開好了！放在位子上喔。」（圖／示意照／取自免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

「原來…阿飄也會凹人喔！」一名超商大夜班店員分享和一名老保全常客的故事，他花4000多元幫買了一個月的咖啡和小熊金莎花束，將巧克力送給對方女兒，結果溫馨故事的結局讓其他人直呼，「對不起，最後一句我笑了。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，他在超商買咖啡時想起這件往事；他多年前在超商做大夜，半夜3時會有一名保全常客來買咖啡，定點定時分毫不差，所以讓他印象深刻。

請繼續往下閱讀...

原PO回憶，某天晚間看對面大樓的電動玻璃門凌晨3點自動打開，但沒有人走出來，沒多久店的叮咚門也打開，隨之而來的罐裝啤酒冰箱，傳來了「碰碰碰」的拍打聲。

「鬧鬼也要認真上班呀！」原PO表示，他剛洗完機器去查看，發現幾個明顯的手印在玻璃上面，早上交接班時問了店長，「怎麼一陣子沒有看到老保全了」；店長回應聽說保全上班時突然掛了，到早上才被人發現，店長也只看到救護車有來，且大概是一周前的事。

▼原PO分享做超商大夜遇到的事。（圖／示意照／CFP）

原PO指出，那天回家想很久，凌晨3時已幫保全買好咖啡，當門打開的瞬間，就大喊「先生，你的咖啡我幫你開好了！放在位子上喔」，果然沒再聽到「砰砰砰」的聲音，但有自動門又自己打開回去對面大樓的感覺。

原PO說，他就這樣幫忙買快一個月，某晚上班時，店長桌上打開的預購目錄上，剛好是之前老保全想買給自己高中女兒的小熊金莎花束，「真他喵的貴…死了。但是那一整晚，一直有人在背後看著自己的感覺，3點以後，電動門也沒有打開再回去的動作…只好認賠。」

原PO表示，清晨5時多幫忙買了商品，把之前老保全跟他說的一些話，寫上小卡片，等保全家人來拿的時候順便給，因之前有幫忙買過，所以還可查一下資料，然後電動門就自己打開回去，「原來…阿飄也會凹人喔！」

「過了一陣子，一天早上店長說東西給祂女兒了！但是晚上對方會來找你。」原PO指出，當晚，保全妻子帶女兒來光顧，「我順勢請她們留到3點，等到時候她們坐到放咖啡的位子，兩旁跟老保全好好談談。」

▼原PO送保全女兒小熊金莎花束。（圖／示意照／取自免費圖庫pixabay）

原PO說，談過以後，再也沒有自動開門事件；他一個月後對發票中了獎，獎金剛剛好是他花的咖啡錢跟禮物錢，「但是錢都被老婆拿走…所以老保全還是沒有還我錢耶！」

對此，有網友好奇，所以原PO買了一個月的咖啡和金莎巧克力？原PO回，除了金莎之外還有小熊，加上咖啡共花4000多元。有人感動地說，「老保全感謝你幫祂完成心願」；原PO回「還好啦，當時想到就做了，晚上也無聊。」

有人問那後來咖啡怎麼處理掉？原PO回，凌晨4時多喝掉。也有人直呼，老保全「晚上就去找你了，笑死」；原PO回，「很久啦！投胎轉世為人了吧。」其他人則笑說，「老保全表示，你自己守不住財，關我屁事，錢還你了。哈」、「有啊！祂還你了，只是進老婆的口袋。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！