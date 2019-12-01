狠心爸媽與教友狂鞭9歲兒「驅魔」致死！圍繞童屍祈禱2天「求復活」

▲俄羅斯一名9歲男童被爸媽與教派成員鞭打「驅魔」。（圖／當事人臉書）



記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯傳出一起可怕的案件，一名男子與太太為了「驅魔」，竟與信仰的教派Disciples of Jesus Christ成員聯手，鞭打9歲兒子大衛（David K），還拿異物塞住小男孩嘴巴，避免聽見痛苦哀嚎聲。他們發現孩子失去生命跡象，竟圍繞遺體「祈禱」2天，以求死者「復活」。據了解，狠心的父親與女性教派領袖蓋努利納（Zemfira Gainullina）已因涉嫌謀殺遭到逮捕。

《太陽報》於11月30日報導，根據凱薩琳堡（Yekaterinburg）警方，9歲的大衛嘴巴塞滿異物，被媽媽按住、壓制，遭受父親與教友皮鞭抽打，經歷長時間暴力「儀式」的折磨以後，不幸死亡。教派成員圍繞在遺體旁祈禱，祈求死者「復活」，2天以後發現失敗，偷偷將小男孩埋葬在西南區（Yugo-Zapadny）一處湖邊的林地中。

▲大衛的嘴巴被異物塞滿，承受鞭打「驅魔」，最後死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



據了解，大衛的阿姨擔憂地偷偷報警，才讓案情曝光。驗屍報告顯示，死者嘴巴被異物完全塞住，最後因缺氧窒息身亡，此外，他小小身軀上全都布滿血紅的鞭痕。狠心父親與領袖蓋努利納已因涉嫌謀殺而被拘留，逃到鄰國白俄羅斯的母親也正在進行引渡程序。

據英國《鏡報》報導，蓋努利納被捕不久前才發布貼文，「我們因為耶穌基督之名受到許多迫害，但沒有人能夠因為任何事情責怪我們，因為我們心中沒有罪惡。」她聲稱，沒有人能夠阻止他們「過著主耶穌基督帶領我們所過的生活。」

Metro報導，俄羅斯宗教學者涅維耶夫（Alexander Neveev）認為，這一個教派相信，「可以把罪惡從孩子身上打出來」，為了要與惡魔奮鬥，懲罰小孩的時候，不需要關注對方的痛苦，否則孩童在地獄裡將會承受更多折磨，「當然，滿腦子充滿這種胡言亂語的人，根本無法理解小孩不該受到如此傷害。」

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