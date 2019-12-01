流放海外30年！南韓情報院：金正恩叔叔「金平日」已回平壤

▲北韓已故前領導人金正日同父異母的弟弟、金正恩的叔叔金平日。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

南韓國家情報院11月30日表示，根據資訊，北韓駐捷克大使，也就是最高領導人金正恩的叔叔「金平日」已經回到首都平壤（Pyongyang）。據了解，他在權力鬥爭之中落敗，1988年被同父異母哥哥金正日派駐到匈牙利，擔任外交大使，此後陸續在保加利亞、芬蘭等國任職，過著逾三十年的「流放生活」。

《韓聯社》（YNA）報導，國家情報院（NIS）院長徐薰於30日表示，根據可靠消息，北韓駐捷克大使金平日已經回到平壤。據悉，情報單位11月初就曾指出，金平日的職位已經遭到替換，預計不久之後就會回國。

金平日生於1954年，是北韓前領導人金正日同父異母的弟弟，一度被視為有力的繼承人選，卻在與兄長的權力鬥爭之中落敗。他畢業於國內最高學府「金日成綜合大學」，1988年被指派為駐匈牙利大使，此後陸續在保加利亞、芬蘭任職，更曾在波蘭駐守17年，2015年1月轉任駐捷克大使，在海外度過超過30年的「流放生活」。

▲金平日突然被召回，被外界指為已經不對金正恩構成威脅。圖為金正恩在白頭山（長白山）騎白馬。（圖／朝中社）

韓媒先前報導指出，金平日被派駐海外三十餘年，即使哥哥金正日過世以後，仍然沒有機會回到故鄉，如今卻突然被召回，被外界解讀為「已經不對金正恩構成威脅。」也有脫北者認為，金正恩擔心海外家族成員被西方政府情報單位盯上，才會做出召回平壤的決定。



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