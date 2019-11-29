剛果叛軍突擊「伊波拉醫療人員」4死5傷　UN：暴力恐讓疫情再起

▲剛果的伊波拉醫療中心被攻擊，4名醫護人員死亡。圖為WHO醫護人員準備伊波拉病毒疫苗。(圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

剛果民主共和國（DRC）馬伊─馬伊叛軍（Mai-Mai）於27日晚間突襲伊圖利省（Ituri）一間伊波拉醫療中心，造成4名醫護人員死亡，5人受傷。世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞28日表示，疫情目前已經緩和，但若這些暴力攻擊事件持續發生，可能會讓疾病捲土重來。

《半島電視台》報導，伊圖利省的伊波拉醫療中心於27日晚上被馬伊─馬伊叛軍攻擊，4名醫護人員被殺害，5人受傷。傷亡人士包括疫苗接種小組成員、聯合國工作人員、司機、警察與比亞卡托（Biakato）當地官員。

WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，「這些人努力履行職責，拯救他人性命，卻在工作過程中死去，我們為此感到心碎，世界失去了勇敢的專業人士。」他指出，伊波拉疫情正在緩和，「卻又被攻擊案件賦予力量，更多人會因此死亡」，呼籲「參與其中的所有人，結束這個暴力循環。」

▲剛果的伊波拉疫情於2018年爆發，近來終於緩和。（圖／達志影像／美聯社）



根據剛果官方最新數據，伊波拉自2018年8月爆發以來已奪走2198條人命，2019年4月高峰期時，一周發生超過120起病例，但疫情在近幾個月獲得緩解，過去一周只發生7起病例。

據《衛報》報導，剛果東部長期動亂，政府控制力道薄弱，大部分區域被武裝組織把持，不安全情勢讓控制疫情的挑戰更加複雜。2019年傳出超過300起針對伊波拉醫療人員的攻擊，造成6人死亡，70人受傷，百姓對於預防措施、醫療照護設施與安全埋葬都有所抵制。

剛果東部貝尼（Beni）民眾不滿叛軍「民主同盟軍」（ADF）殺害平民，25日到聯合國維和人員基地外抗議。WHO通知醫療人員不要離開安全基地或住家，聯合國兒童基金會（UNICEF）於26日疏散數十名醫療人員。據NGO剛果研究組織（CRG），自從11月5日開始，貝尼就有99人被武裝組織殺害，不間斷的流血事件引爆眾怒。

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