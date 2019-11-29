133cm逆天長腿破紀錄！能一腳跨男生肩上　俄名模還曾奪「奧運銅牌」

▲李辛娜擁有133公分長腿。（圖／翻攝自IG／@ekaterina_lisina15）



記者張方瑀／綜合報導

身高205公分的俄羅斯名模李辛娜（Ekaterina Lisina），擁有一雙破紀錄的133公分的逆天長腿，如此驚人的身材讓她在時尚圈打響名號。不過日前她卻向媒體表示，所有人只對她的長腿和模特兒事業感興趣，一點都不在乎她也曾經是出色的籃球員。原來李辛娜曾經代表俄羅斯拿下奧運銅牌。

李辛娜出身於俄羅斯籃球世家，媽媽曾效力於當地職業籃球隊，爸爸目前也是籃球教練。從小高人一等的她，常常因為自己的身高而感到自卑，直到加入籃球隊後，才在球場上逐漸找回自信。現年32歲的她，曾經代表俄羅斯國家隊，拿下2008年北京奧運銅牌、2006年世錦賽銀牌與2007年歐洲錦標賽金牌。

她在退役後進入時尚圈，更在2017年憑著6.9呎（約205公分）成為「世界最高女模特兒」，而一雙52.4吋（約133公分）長腿也打破2017年的澳洲模特兒阿瑟（Caroline Arthur）的130.8公分長腿紀錄。每次李辛娜上節目時，主持人都必須腳踩鋁梯才能與她平視，出門也會吸引許多人與她合照。

李辛娜日前結束英國的節目拍攝工作時，向《太陽報》表示，「這個行業對我的體育事業不感興趣，只對模特感興趣。」似乎對於只關注她外型的娛樂圈略感疲態。

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