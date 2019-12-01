臉書配合新加坡「反假新聞法」　針對貼文發布「更正通知」

▲臉書配合新加坡政府「反假新聞」的法律，針對貼文發布「更正通知」。（圖／達志影像）



記者吳美依／綜合外電報導

新加坡政府29日要求臉書（Facebook）配合《防止網路假訊息與操作法案》，針對新聞網站《國家評論時報》（STR）一篇指控當局的貼文發布「更正通知」，因為其內容「含有錯誤資訊」。臉書30日配合星國當局發布通知，稱此舉是「法律上的要求」，但也呼籲更加透明、合乎標準的執法方式。

綜合《路透社》、BBC報導，臉書針對《國家評論時報》一篇貼文發布「更正通知」，將標籤嵌在原文尾端，沒有更改任何內文。他們表示，針對「新加坡政府認定含有錯誤資訊」的貼文發布通知、告知大眾「是法律上的需求」，也呼籲星國遵守「不會影響言論自由的保證，形成一個透明且合乎標準的執行方式。」

▲臉書指出，發布更正通知是「法律上的要求」。（圖／路透）

《國家評論時報》於22日貼文，指控當局逮捕一名據稱操作選舉的檢舉人士。新加坡政府回應「沒有人被逮捕」，譴責對方製造「針對新加坡選舉部門、總理與選舉過程製造誹謗指控」，要求修正，但被主編陳智祥（Alex Tan）以「身為澳洲公民，不會配合任何外國政府的命令」為由拒絕，因此29日轉而要求臉書依據《防止網路假訊息與操作法案》發布更正通知。

新加坡《防止網路假訊息與操作法案》（POFMA）於10月正式生效，允許政府下令，要求網路平台刪除或修正他們認定「違反公共利益」的錯誤陳述，違法者將要付出高額罰金，最高可處5年有期徒刑。

《防止網路假訊息與操作法案》被外界批評危害言論自由，國際特赦組織（Amnesty International）指出，此法案將會「賦予當局不受限的權力，以抑制持有異議的網路觀點。」但新加坡司法部長主張，法案旨在對付「假消息、機器人與詐騙帳戶」，命令也可以接受司法審查，避免濫權，因此言論自由「不會受到此法案影響。」

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