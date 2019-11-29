蘇丹新政權宣布「解散前總統政黨」　廢除侵犯人權爭議法律

▲蘇丹過渡政府總統哈姆杜克（Abdalla Hamdok）宣布解散前總統的政黨。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

蘇丹過渡政府總統哈姆杜克（Abdalla Hamdok）於29日頒布《廢除1989年6月30日成立之政權》法令，解散前總統巴席爾所屬的「伊斯蘭主義國大黨」（NCP），沒收其黨產，也廢除侵犯人權的《公共秩序與道德法》，滿足抗議人士訴求。他指出，此舉是維護蘇丹人民的尊嚴。

根據《中央社》報導，總統哈姆杜克與其內閣、主權委員會決定，頒布《廢除1989年6月30日成立之政權》，要求國大黨解散、繳出財產，並從政黨名單中除名。根據法令，當局將成立委員會處理其黨產，「該政權或政黨的象徵符號10年不被允許參與政治活動。」

▲蘇丹北達佛省（North Darfur）的人民開心迎接總統哈姆杜克（Abdalla Hamdok）。（圖／路透）

BBC報導，當局也宣布廢除《公共秩序與道德法》。根據此法，女性參加私人聚會或者穿褲子都會被逮捕，人權團體曾指出，每年上千名女性因此被拘留、遭受鞭打，而執法卻隨意又模糊，嚴重剝奪女性人權。據悉，要求解散國大黨、撤回此法都是抗議人士的主要訴求。

▲哈姆杜克（Abdalla Hamdok）指出，此舉是在維護人民尊嚴。（圖／路透）

哈姆杜克在推特上表示，這些行為不是報復，而是維護蘇丹人民的尊嚴，「收回從蘇丹人民身上偷走的財富。」他指出，「《公共秩序與道德法律》曾被當作剝削、羞辱、暴力的工具，違反公民權利，侵犯人民尊嚴。我向我國忍受這些恐怖法律的年輕男女致敬。」

推翻前總統的「蘇丹專業人員協會」（SPA）發言人穆巴拉克（Samahir Mubarak）表示，新法律的實踐令人欣慰，是「歷史性的時刻」，「蘇丹的每一個人都曾因這個政權遭受負面影響。」

▲蘇丹前總統巴席爾（Omar al-Bashir）執政將近30年，4月被軍方趕下台。（圖／路透）

蘇丹前總統巴席爾（Omar al-Bashir）於1989年6月30日發動政變奪權，執政將近30年，今年4月被軍方趕下台。軍政府一度掌權，隨後因國內百姓發起一系列抗議，最終同意與公民主導的政府共享政權。



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