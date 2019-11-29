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乳牛頭上戴VR！看「夏季田野」增強情緒　有望提高牛奶產量

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實習記者曾筠淇／綜合報導

俄羅斯首都莫斯科最大的農場在日前進行實驗，研究人員讓乳牛戴上VR（虛擬實境），在初步測試後發現，「獨特的夏季田野模擬」增強了牛群的整體情緒。母牛的情感經歷與牛奶的產量具有聯繫，目前將繼續進行研究，若成果符合期待，開發商就會擴大規模，以幫助國內乳製品的生產。

據BBC報導，莫斯科農業暨食品部在日前發布聲明，拉曼斯基區（Ramensky）的RusMoloko農場進行了實驗，研究人員讓牛隻配戴VR，並展示了「獨特的夏季田野」畫面，他們發現這個初步的測試增強了「牛群的整體情緒」。

牛的視力與人不同，實驗顯示，牛對光譜的紅色部分會有更好的感知，綠色和藍色則較弱，因此虛擬實境的開發人員與獸醫合作後，才會特別針對牛隻設計出獨特的夏季田野畫面。

▲▼獸醫師,看診,乳牛,牛舍,喝牛奶,牧場,商品。（圖／記者宋良義攝）

▲環境條件會影響牛隻的健康。示意圖，非本文當事牛隻。（圖／記者宋良義攝）

農業暨食品部的聲明中提到，「在平靜的氣氛中，牛奶的產量，甚至是質量顯著提高」。在美國，就有農民設置了自動旋轉的刷子幫牛隻按摩，歐洲則有機器人來確保牲畜能自由移動，俄羅斯則是安裝了播放古典音樂的音響設備，為的就是讓牛隻心情放鬆，以增加牛奶產量。

荷蘭瓦格寧根大學（Wageningen University）也對牛隻進行研究分析，他們證實了環境條件會影響牛隻的健康，進而對牛奶的產量及質量也會有重大影響。在情感方面，母牛的經歷也與牛奶的生產有著正相關。

在經過測試後，VR能讓牛隻的焦慮感降低，而總體情緒則有所提高，日後則將進一步綜合研究，持續觀察VR對牛奶產量的影響，如果結果符合預期，開發商則會將規模擴大，幫助國內乳製品的生產。

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