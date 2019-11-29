遺體堆疊、腐爛被鼠咬！法國醫學捐贈中心被控「亂葬崗」

▲法國巴黎第五大學被指控，醫學捐贈中心將捐贈遺體保存在非常惡劣的環境。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

法國巴黎第五大學（Paris-Descartes University）的醫學捐贈中心26日被指控，將捐贈的遺體保存在極度不衛生的惡劣環境之中，放任其腐爛、被老鼠啃咬，甚至賣給私人公司作為不道德用途，簡直就是「亂葬崗」。校方坦承行為不當，機構目前暫時關閉，接受當局調查，也向捐贈者家屬致歉。

法國《巴黎快報》（L'Express）於26日報導，照片顯示，數十具遺體「赤裸、腐爛地堆疊在擔架床上，眼睛睜得非常大」，有些被「毫無尊嚴地」互相堆疊在一起，遭到老鼠啃咬，有些嚴重腐爛，根本無法接受解剖，必須直接火化。文中直指，捐贈中心根本是「巴黎市中心的亂葬崗」。

▲捐贈的遺體本應用於研究，卻被保存在惡劣環境之中。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



報導也指出，捐贈的遺體本應用於研究領域，卻被保存在極為惡劣的環境，甚至被賣給私人公司作為不當用途，例如車輛碰撞測試。文章提到，完整遺體的價格是900歐元（大約新台幣3萬元），四肢可以賣到400歐元（大約新台幣1.3萬元）。

《巴黎快報》表示，他們取得前捐贈中心主任杜亞德（Richard Douard）於2016年提交給前校長達德爾（Frederic Dardel）的報告，才會得知內幕。《費加洛報》（Le Figaro）報導，杜亞德2017年10月因不滿「公家單位的怠惰習性」而辭職。

英國BBC報導，巴黎第五大學坦承，捐贈中心的做法不符合「尊重他人尊嚴的社會需求」，「希望針對這一個情況向家屬致歉，澄清與重申，我們對於捐贈者與家屬的尊嚴做好充分的承諾。」校方表示，直到高等教育及研究部（MESRI）結束調查以前，捐贈中心將保持關閉，以「建立事實的真相」，並承諾要建立更合宜的遺體捐贈系統。

法國自由醫學聯盟（UFML）表示，將會對此提起訴訟。主席馬蒂（Jerome Marty）接受《法國新聞廣播電台》（franceinfo）採訪時說，這起「恥辱」案件是對於「個人尊嚴與正直」的攻擊，也讓醫療專業與學界聲名狼藉。

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