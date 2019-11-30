黃國昌批韓辦聲明「模糊焦點」：是不是有文字閱讀困難

▲韓國瑜、黃國昌。（合成圖／ETtoday攝影中心攝、記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

針對國民黨總統後選人韓國瑜29日晚間透過競選辦公室發布新聞稿，駁斥時代力量立委黃國昌踢爆其夫人李佳芬家族1998年起於濁水溪盜採砂石，甚至濫用權勢讓「國家機器動起來」，黃國昌30日下午再次召開「回應韓國瑜競選辦公室五點聲明」記者會，痛批韓辦的五點聲明是在模糊焦點，「我完全看不懂，他們是不是有什麼文字閱讀的困難」。

韓國瑜競選辦公室29日晚間發表五點聲明還原30年前的「選民陳情」，強調一切依正常程序公開協調，絕無不法，亦無圖利特定業者。並呼籲選舉還是應回歸政策辯論基本面，就治國方針進行良性競爭，而非針對候選人家人進行無差別的攻擊，或是討論三十年前舊事、冷飯熱炒。

▲黃國昌29日召開「特權掠奪國家資源、韓李家族發大財」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



黃國昌表示，他本來以為在昨天的記者會後，韓國瑜會針對是否有介入關說提出說明，沒想到竟然完全拒絕回答，僅透過五點聲明回覆，讓他痛批「我完全看不懂，他們是不是有什麼文字閱讀的困難」。

黃國昌指出，時任立法委員的韓國瑜在1997年12月24日開了一場協調會，根據協調會的紀錄記載「濁水溪沿岸設置砂石流選廠用地取得困難問題」，其實目的是要解決濁水溪沿岸設置砂石洗選場用地取得困難的問題，這才是問題最一開始的核心。緊接著，在隔年的1998年10月就馬上發包工程，1999年5月新堤防就完工登記為國有土地，「這段期間當中全部都是非法佔用」，但顯然韓辦並沒有針對這部份作出回答。

▲黃國昌召開記者會回應韓辦聲明。（圖／ETtoday攝影中心）



黃國昌批評，韓辦在聲明中強調「李日貴的砂石公司在2002年已申請停業，堤防在2003年做好之後，李家砂石公司也已停業，何來圖利之說」根本是在胡說八道，但針對是否在1999年至2002年期間將該地作為砂石場使用完全沒有回答，痛批根本是在模糊焦點。

黃國昌說，在李嘉芬家族2002年提出申請為礦業用地以前，都是屬於違規開發的狀態，他也秀出一張經濟部的處分書，表單中針對大通砂石公司違法開法部份，處以1萬銀元的罰鍰，折合新台幣3萬元。黃國昌砲轟，違規期間李家雖有遭開罰，但僅被裁罰新台幣3萬元，「根本就是在放水」，而該礦業用地直到2005年才正式廢止。

▲黃國昌召開記者會回應韓辦聲明。（圖／ETtoday攝影中心）



黃國昌表示，李佳芬家族從頭到尾的計畫就是要該地的所有權，但到今天為止依然沒有取得，他們曾經兩度試圖要取得那塊地所有權，還涉及到另外2個開發計畫，但最後都沒取得。此外，在2005年以後該地仍持續由李家佔用，他在下週一立法院的質詢將會進一步說明。

黃國昌痛批，韓辦回覆的五點聲明根本沒有說實話，他還是呼籲韓國瑜不要透過競選辦公室的選舉語言模糊焦點，自己的標準很一致，就是無法容忍政治人物利用權勢謀取自家的利益，這正是最糟糕的政治權力濫用，他已經花了兩週的時間到雲林調查資料，就是要對向他檢舉的人有所交代，更強調「他已經看不下去」。



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