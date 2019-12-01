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一生捍衛中華民國　吳斯懷：有違法就抓我！

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▲▼國民黨不分區立委介紹記者會，吳斯懷。（圖／記者湯興漢攝）

▲退將吳斯懷。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

民黨不分區位列第四的退將吳斯懷被綠營貼上「親共」標籤，民進黨及綠黨等還發起「全民下架吳斯懷」活動，要全民拒投政黨票給國民黨，捍衛國防安全。吳斯懷日前宣稱一生捍衛中華民國，30日受訪時表示，若有違法，就請執法單位把他抓起來。

吳斯懷30日替國民黨立委賴士葆站台時表示，「因為他們（綠營）怕我，我沒有威脅他們不會打我」；至於是否擔心因為自己影響到國民黨選情，吳斯懷則表示，國民黨會更團結。

事實上，吳斯懷日前就屢次澄清，他一生捍衛中華民國，堅決反對台獨，一定嚴格貫徹國民黨政策「九二共識、一中各表」，也堅決反對一國兩制，所捍衛的是「中華民國」是1911年由國父孫中山先生建立的中華民國，不是蔡英文口中的「中華民國台灣」。

有關綠營抹紅他參加論壇時在人民大會堂的照片，吳斯懷則是說明，那次是第7屆「中山．黃埔．兩岸情」論壇，剛好是國父孫中山先生150歲誕辰，論壇結束後，原未規劃參加紀念活動，前晚接到通知隔日參加活動，當場也沒人知道由中國國家主席習近平主持，「基於國際禮儀，播放各國國歌都會站起來，因此他們從眾都站起來。」

吳斯懷強調，團員絕對沒有人唱中共國歌，他本人根本不會唱，沒有特別跑去聽習近平訓話。

至於綠營媒體播放他參加鳳凰衛視台戰略節目，斷章取義指稱他指導中共怎樣對付美國人，吳斯懷強調，他所報告的內容是中共並無遠程兵力投射的能力，這是專業問題，綠營卻將他的原意扭曲成教中共如何對抗美國人。

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