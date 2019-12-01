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全台最大票倉！蔡英文新北競總1日成立　綠營大咖齊聚拚「英德」勝利

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▲總統蔡英文搭配賴清德，力拼連任。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲總統蔡英文搭配賴清德，力拼連任。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新北市是全台最大票倉，力拼2020總統立委大選，藍綠兩黨不敢馬虎。「2020蔡英文總統連任新北市競選總部」1日將在板橋成立，除了力拼連任的總統蔡英文和副手搭檔賴清德，副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃等綠營大咖都將齊聚，替民進黨大團結拚聲勢，力拼2020「英德（贏得）勝利」。

新北市人口四百萬，是全台第一大票倉，選情牽動全台。總統蔡英文新北競選總部在板橋成立，造勢大會將於1日下午一點至四點在板橋第二運動場登場。包含蔡英文、賴清德、陳建仁、蘇貞昌、游錫堃等綠營大咖都會現身，新北11選區綠營立委參選人呂孫綾、林淑芬、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、羅致政、 江永昌、蔡沐霖、吳琪銘、張銘祐、賴品妤，以及民進黨副秘書長林飛帆、新北競選總部主任委員余天也會到場。

蘇貞昌去年九合一大選輸掉新北市，重返中央擔任行政院長後，以「有感」政績獲得好評。蘇貞昌日前因為過度勞累導致病毒感染、顏面神經麻痺，經過數日「工作當復健」後，健康狀況恢復良好，1日將新北造勢將成為「復出」舞台。他11月30日更開心透過臉書向支持者預告，「他們終於讓我出去助選了！」

蘇貞昌也搶先透過臉書分享最新的競選歌曲，要先讓民眾透過一首歌，就知道什麼是「有政府會做事」。《有政府會做事》由台灣本土歌手朱約信（豬頭皮）與本土樂團董事長共同創作，是一首給執政團隊的歌。以別於小英競選主題曲、由歌手大支以重搖滾風格創作的《台灣隊長》。《有政府會做事》用了台灣民眾備感親切的台語歌詞，要讓聽眾一聽就能記住節奏，日後在綠營選舉場與宣傳戰車上都能聽到。

《有政府會做事》歌詞細數蔡政府執政四年的政績，也回應蘇貞昌內閣的「有政府，會做事」概念，將政府會持家、有賸餘，減稅有福利、提升國際競爭力、通過同婚法案等政績通通寫入歌詞。

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