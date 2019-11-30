影／12月1日新北造勢復出　蘇貞昌嗨喊：他們終於讓我出去助選了！

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌日前因為過度勞累導致病毒感染，這陣子靠著「工作當復健」，身體狀況迅速復原，即將在12月1日「2020小英總統連任新北市競總成立」大會復出。蘇貞昌30日搶先透過臉書分享最新競選歌曲，同時也開心預告明日就要復出，「他們終於讓我出去助選了！」

蘇貞昌「衝衝衝」個性眾所皆知，日前因為過度勞累導致病毒感染，顏面顯得有些僵硬，還被總統蔡英文貼心要求一定要多休息。不過，超拚的蘇貞昌似乎「不太聽話」，在小英要求下勉強休了一天病假，接著就用工作當成「復健」。衝衝衝精力超驚人，經過數日「復健」後神速康復，打電話給幕僚要求把12月1日蔡英文的造勢晚會排入行程，「電火球」正式公開復出。

蘇貞昌30日透過臉書分享蔡政府最新競選歌曲，同時也開心表示，「他們終於讓我出去助選了，我12月1日下午在新北復出，現場演講，歡迎踴躍分享這首MV，請大家告訴大家。」

12月1日「2020小英總統連任新北市競總成立」將在板橋第二運動場下午一點到四點半登場，屆時總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及民進黨新北立委候選人都會出席。蘇貞昌30日搶先透過臉書分享最新的競選歌曲，要先讓民眾透過一首歌，就知道什麼是「有政府會做事」。

《有政府會做事》由台灣本土歌手朱約信（豬頭皮）與本土樂團董事長共同創作，是一首給執政團隊的歌。以別於小英競選主題曲、由歌手大支以重搖滾風格創作的《台灣隊長》。《有政府會做事》用了台灣民眾備感親切的台語歌詞，要讓聽眾一聽就能記住節奏，日後在綠營選舉場與宣傳戰車上都能聽到。

《有政府會做事》歌詞細數蔡政府執政四年的政績，也回應蘇貞昌內閣的「有政府，會做事」概念，將政府會持家、有賸餘，減稅有福利、提升國際競爭力、通過同婚法案等政績通通寫入歌詞。