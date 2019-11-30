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女力相挺！范雲、謝佩芬站台張銘祐：堅軔力量「翻轉大文山」

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▲張銘祐、謝佩芬、范雲聯合掃街拜票。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲張銘祐、謝佩芬、范雲聯合掃街拜票。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

繼29日競選總部成立後，民進黨新北市第十一選區立委候選人張銘祐30日一早前往深坑，與民進黨提名不分區立委范雲、謝佩芬，一起走訪老街拜票、DIY 做豆腐，「女力挺銘祐」。張銘祐以豆腐的製作過程妙喻女力的堅軔強大，期許自己秉持同樣的意志力，翻轉大文山，前進立法院。

張銘祐30日與范雲、謝佩芬在深坑老街聯合拜票。事逢週末假日，老街人潮聚集，三人以聯合拜票方式展現團結氣勢。張銘祐表示，深坑是國內的旅遊勝地，也是他的選區，又在謝佩芬選區的隔壁，因地利之便，在深坑進行聯合拜票可以接觸到跨兩個選區的選民，又可展現團結氣勢，所以選擇來深坑聯合掃街。

豆腐是深坑的特產，張銘祐、范雲、謝佩芬三人也來體驗豆腐製作，並品嚐自己手作的豆腐。張銘祐表示，總統蔡英文是女性，不同於其他政黨的男性候選人，勇敢挺身拒絕中國大陸對台灣的威脅；范雲則是堅持進步價值跟台灣主體性的知名學者跟黨主席；謝佩芬不但是世界名校哈佛雙哈佛碩士、台美雙律師，還擔任過友邦吐瓦魯駐聯合國外交官，學經歷都是頭等優秀的人才。

張銘祐感性提到，還有自己的太太，選舉期間一手扛起照顧家庭小孩的重擔，更讓他銘感在心。就好像豆腐一樣，看起來軟嫩，其實可以經歷千鈞的重壓，才變成美妙的滋味，女性也一樣，外人以為他們柔軟，但堅軔卻可以擔起連男性都受不了的艱困，而完成一般人難以想像的成就。

張銘祐認為，因此證明女性跟男性都應該獲得同等的尊重，台灣已經走上性別平權的進步道路很久了，所以他無法理解已經進入 21 世紀的台灣社會，竟還有一個國民黨總統候選人韓國瑜像是活在 20 世紀，不斷口出歧視、貶抑女性的言語，這樣的人如果成為國家元首，將會使台灣在國際上被尊重性別人權價值的主流國家邊緣化，無法走上國際舞台。

張銘祐期許自己可以秉持像女力般的堅軔，翻轉大文山艱困選區，成為市民朋友最有力的代言人，進入國會為大文山改造進化而努力。

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