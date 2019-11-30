影／什麼是「有政府會做事」？蔡政府最新競選歌曲3分半唱完「四年政績」

記者蔣婕妤／台北報導

什麼是「有政府會做事」？豬頭皮3分半新歌唱給你聽！行政院長蘇貞昌30日透過臉書公開蔡政府最新競選歌曲。這首由本土歌手朱約信（豬頭皮）與董事長樂團共同創作的《有政府會做事》，以超洗腦的台語歌詞把蔡政府3年政績包好包滿，讓國人聽完一首歌，就能明白何謂「有政府會做事」。

《有政府會做事》由台灣本土歌手朱約信（豬頭皮）與本土樂團董事長共同創作，是一首給執政團隊的歌。以別於小英競選主題曲、由歌手大支以重搖滾風格創作的《台灣隊長》。《有政府會做事》用了台灣民眾備感親切的台語歌詞，要讓聽眾一聽就能記住節奏，日後在綠營選舉場與宣傳戰車上都能聽到。

《有政府會做事》歌詞細數蔡政府執政四年的政績，也回應蘇貞昌內閣的「有政府，會做事」概念，將政府會持家、有賸餘，減稅有福利、提升國際競爭力、通過同婚法案等政績通通寫入歌詞。

行政院長蘇貞昌稍早也透過臉書預告，即將在12月1日「2020小英總統連任新北市競總成立」大會復出助講，這次搶先公開的競選歌曲，要先讓民眾透過一首歌，就知道什麼是「有政府會做事」。

《有政府會做事》歌詞

會曉做代誌 毋驚甲人比

台灣幾偌百年今嘛是上好的時機

會曉做代誌 毋驚甲人比

台灣幾偌百年今嘛是上好的時機



有政府來給咱作代誌

咱是幸福快樂的老百姓

全民有福利國家有福氣

台灣出頭天天公伯仔保庇



毋免予人二落頭

嘛毋免予人六調調

靠咱家已拼透透

全世界看咱第一熬



拚經濟咱一尾活龍

全世界咱生理愈作愈旺

台商回流外商也投資

又隔強又隔勇又隔雄



中小企業給挺到到

再生能源來起功效

前瞻基礎計畫熬

電阿地阿水阿攏齊齊齊



會曉做代誌 毋驚甲人比

台灣幾偌百年今嘛是上好的時機

會曉做代誌 毋驚甲人比

台灣幾偌百年今嘛是上好的時機



5G連咪著來到遮

咱的生活會大變化

減稅減甲笑嗨嗨

長照托嬰逐家攏嘛愛



無厝的青年也免煩惱

社會住宅一直咧作

七逃也補助HOTEL也補助

西夜市嘛給汝鬥普渡



薪水傷低來加淡薄

生活的品質漸漸提高

老車老機車若欲淘汰

政府也協助來鬥排改



非洲豬瘟祝恐怖

好佳在政府祝嚴格甲咱顧

農民漁民擔頭重

制度來改善予咱卡輕鬆



有咧拚經濟否…有喔…

有咧顧主權否…有喔…

有咧發展文化否…有喔…

有咧保護弱勢否…有喔…



繼續衝落去賀毋賀…

繼續拚落去賀毋賀…

手牽手心連心 台灣

國家繼續向前行賀毋賀…



文化的發展咻咻叫

各族群語言傳統攏愛保惜

予運動選手安心比賽 人才

資源場地設施絕對無青采



男男女女男女女男

結婚攏相同法律來幫忙

轉型正義 國防自主

科技銷全球 代致作瑕濟 卡講攏講味完…



會曉做代誌 毋驚甲人比

台灣幾偌百年今嘛是上好的時機

會曉做代誌 毋驚甲人比

台灣幾偌百年今嘛是上好的時機