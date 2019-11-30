遭爆參與協調會…周錫瑋駁助李佳芬家族圖利：若違法就把韓國瑜抓去關嘛！

記者楊蕓／新北報導

時代力量立法委員黃國昌踢爆，國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬家族1998年起於濁水溪盜採砂石。根據被披露的協調會會議資料，除了當時任台北縣立委的韓國瑜外，時任省議員的前台北縣長周錫瑋也與會並簽名，遭質疑介入關切協調雲林西螺的砂石洗選用地問題。對此，周錫瑋30日受訪回應，全台灣的協調案省議員都會參加，這是民代要做的是，「如果真的有違法的事情，把韓國瑜抓去關嘛！」

▲周錫瑋。（圖／記者莊喬迪攝）

韓國瑜競選辦公室29日晚間以五點聲明還原30年前的「選民陳情」，強調一切依正常程序公開協調，絕無不法，亦無圖利特定業者。黃國昌則將於14時30分再次召開記者會回應、正面對決。

針對曾參與協調會議，周錫瑋30日出席「韓國瑜柯志恩聯合競選總部成立大會」受訪時澄清，「我們做民意代表，每一年都幾百件的協調會議，所以協調會坦白講，是民代要做的事」，他舉例，協調會議像林肯大郡、汐止大同路拓寬等許多地區工程、很多城市工程，甚至菸酒公賣局要民營化，他們都會參加，「這些協調會最後還是要政府機關依法令、專業做決定。」

周錫瑋強調，他是台灣省議員，全台灣協調案都會參加，像當初菸酒公賣局民營化協調，「我要跟各位說，如果真的有違法的事情，把韓國瑜抓去關嘛！」

其他人也看了這些...

►駁斥關說砂石案！韓陣營5點聲明還原30年前「選民陳情」

►亮「公文證據」反擊韓國瑜 黃國昌酸：是忘記了、還是害怕想起來？

►黃國昌爆韓國瑜、李佳芬動用國家機器 掠奪國有地盜採砂石牟取暴利

►白白胖胖也是一種美