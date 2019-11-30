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否認牽線尋求支持　蘇嘉全：妙天肯定總統對國家的治理

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▲▼妙天和蘇嘉全會面。（圖／讀者提供）

▲妙天和蘇嘉全會面。（圖／讀者提供）

記者林銘翰／台北報導

國會政黨聯盟主席悟覺妙天先前公開表態支持國民黨總統候選人韓國瑜，韓國瑜更出席國會黨的黨慶活動幫忙站台。不過妙天30日卻與立法院長蘇嘉全於南港道場會面，談及與總統蔡英文約見面一事，他表示「有感受蔡英文誠意」，遭外界解讀蘇嘉全拔樁取得妙天支持。對此，蘇嘉全30日受訪時表示，妙天是對於總統在國家的治理與充分帶領國家往前邁進感到肯定，並沒有所謂牽線的問題。

國會政黨聯盟日前舉辦黨慶與進軍立法院誓師大會，並推出15人參選立委，韓國瑜親自出席致詞。妙天受訪時表示，以國會黨的立場，哪位總統候選人提出的政策是人民最需要的，都可以力挺支持，最主要還是要爭取政黨票。

▲▼妙天和蘇嘉全會面。（圖／讀者提供）

▲妙天和蘇嘉全會面。（圖／讀者提供）

不料，妙天30日卻與蘇嘉全於南港道場會面，他表示幾週前蘇嘉全想見他，後來也計畫安排與蔡英文見面，談了一些事情蠻愉快的，「她願意來看我們禪修的過程，有感受蔡英文誠意」。不過蔡英文有一個條件，就是是不發表新聞、純粹來看上課，後來消息曝光就不方便來。

蘇嘉全30日受訪時否認所謂的「牽線」說，僅表示他與妙天師傅和蔡英文都是屏東人，平時就與妙天有一些互動，就找了時間聊一聊，且蔡英文對宗教也非常關心。蘇嘉全強調，台灣是宗教自由度非常高的國家，所以所以互相做了一些私下的溝通。

▲▼妙天和蘇嘉全會面。（圖／讀者提供）

▲妙天和蘇嘉全會面。（圖／讀者提供）

蘇嘉全說，當天並沒有特別講到選舉，但妙天是對於總統在國家的治理與充分帶領國家往前邁進感到肯定，所以才邀請蔡英文至道場了解宗教的狀況，今天只是代表總統與道場的師兄師姐見面。

蘇嘉全表示，妙天肯定蔡英文在國際社會受到很多國家的肯定，在外交治理也非常成功。此外，在內政方面雖然過去三年沒有那麼穩定，但今年以來感覺也已經上軌道，且妙天一向廣結善緣，非常客氣地向總統作了一些建議，蔡英文也都從善如流。

蘇嘉全強調，「選舉到了現在，每個人要支持誰都已經確定」，還是期待所有人民都能支持對的人當總統，民進黨也不會放棄對尋求任何人的支持。

▼妙天和蘇嘉全會面。（圖／讀者提供）

▲▼妙天和蘇嘉全會面。（圖／讀者提供）

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