快訊／恢復七天假？韓國瑜拋「部分恢復」：教師節確定要放

▲韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜30日出席青年後援會暨青年政策，有一名青年提到，蔡政府砍七天假後，很多勞工的假被砍掉沒地方申訴，是否可能恢復？對此，副總統參選人張善政表示，目前想到的是「部分恢復」，至於放幾天還要再研議；韓國瑜隨後也表示，希望重新擬定一個勞基法，讓勞資互相有彈性，至於恢復七天假則先從教師節這裡開始。

張善政回應表示，一例一休的確是惡法，韓國瑜之前說廢除的意思是基本精神翻修，將來修法方向基本上會放給勞資協商更多的彈性，如果勞方被欺負，政府會介入。

至於七天假部分，張善政表示，目前想到的是「部分恢復」，至於放幾天還要再研議，當初談教育政策時提到希望恢復教師節放假，這是我們已經確定的，至於其他假日還要再研議，因為產業界七天若要一口氣放下去，他們會適應不良，如果要放也不是一口氣放七天。

在一例一休上路前，七天假分別為元旦隔日(1月2日)、青年節(3月29日)、教師節(9月28日)、光復節(10月25)日、蔣公誕辰(10月31日)、國父誕辰(11月12日)、行憲紀念日(12月25日)。

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