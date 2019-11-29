盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬稱「當時不認識」…網打臉：韓冰早就出生

▲韓國瑜。（圖／ETtoday攝影中心攝）



政治中心／綜合報導

時代力量立法委員黃國昌28日踢爆，國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬家族1998年起於濁水溪盜採砂石。雖然韓國瑜競選辦公室隨即澄清，韓國瑜岳父李日貴過去曾經營之砂石公司，時序早在韓國瑜認識李佳芬之前，韓國瑜未曾參與，但卻馬上遭到網友打臉，指出韓國瑜女兒韓冰是在1996年出生，「韓總你女兒是1996年生的耶…」。

黃國昌29日召開記者會出示相關事證，指出李佳芬的父親、也是時任雲林縣議員的李日貴在於1990年代（1998年起）在濁水溪西螺大橋附近的行水區盜採砂石，並由李日貴設立的「大通砂石行（嗣後成為「大通砂石股份有限公司」）攫取暴利。隨後，李日貴將雲林縣議員的位置，順利交棒給女兒李佳芬，而女婿韓國瑜也在中央擔任立委。

對此，韓競選28日聲明，李佳芬父親李日貴過去經營之砂石公司，時序早在韓國瑜認識李佳芬之前，韓國瑜未曾參與，更絕無利用立委職權做任何不法或特權施壓之事，呼籲選舉不應針對候選人家人進行無差別的攻擊。

不過，韓辦回應馬上遭到PTT網友打臉，紛紛留言回應，「韓總你女兒是1996年生的耶…」、「韓冰1996年出生…」、「韓冰OS：對阿，媽媽跟爸爸沒關係…」、「如果是婚前發生 可以做到完全切割 但好像不是這樣」更有眾多網友狠酸「哇操 連老婆都切」、「切割自己老婆xdddddddd」、「老婆都能切，超強」

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