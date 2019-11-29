國民黨團提「反併吞法」草案　管碧玲批：比刑法100條還可怕

▲反滲透法逕付二讀。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

為防堵中國大陸勢力滲透台灣，民進黨立法院黨團25日提出《反滲透法》草案，並於29日上午立法院會順利將全案逕付二讀，國民黨團29日上午也提出名為「反併吞中華民國法」的草案，明定通謀敵對組織或組織成員，意圖消滅、併吞、取代中華民國，處死刑或無期徒刑。對此，民進黨團幹事長管碧玲表示，國民黨團提出之「反併吞法」是一個行不通的耍賴法案，甚至「比刑法100條還可怕」。

立法院會29日上午處理報告事項時，民進黨團提案將反滲透法草案前的報告事項案全都退回程序委員會重新提出，直接處理反滲透法並提出逕付二讀的要求，在場無人有異議的情況下，全案順利逕付二讀，並未表決。不過國民黨團29日也提出名為「反併吞中華民國法」草案，明定通謀敵對組織或組織成員，意圖消滅、併吞、取代中華民國，處死刑或無期徒刑。

▲國民黨團召開「朝野同行、國家共贏，呼籲朝野黨團共同支持《反併吞法》」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



國民黨團總召曾銘宗指出，民進黨提出反滲透法，但是內容充斥不確定法律概念，且指稱「滲透來源」，簡直是包山包海的霸王條款，難怪外界會認為是東廠復辟，國民黨提的反併吞中華民國法，定義明確，能兼顧國安和人權。

對此管碧玲痛批「反併吞法比刑法100條還可怕」，國民黨為了打假球提出了「反併吞法」，然後拒絕進議場，「如果就是他們的下台階，那就謝謝他們」。

▲民進黨團幹事長管碧玲。（圖／記者林敬旻攝）



管碧玲指出，國民黨團提出之「反併吞法」，徹徹底底是一個行不通的耍賴的法案。其中第2條很明顯是要法辦台獨，第3條則很明顯是要法辦總統蔡英文強調的「中華民國台灣」，連總統的刑事豁免權也直接取消了。

管碧玲批評，這個草案最嚴重的是抄襲了民進黨團提出《反滲透法》的架構，卻漏抄了第11條「各級政府機關知有違反第3條至第9條之情事者，應主動移送或函送檢察機關或司法警察機關偵辦」的條文。她表示，如果沒有第11條的規定，行政機關的權力會大到「比東廠還要東廠」，大到完全可以為所欲為。

管碧玲質疑，國民黨團若不是打假球、耍賴，會這樣修法嗎？她認為「反併吞法」絕對不是認真的，但國民黨今天找了台階下讓「反滲透法」順利逕付二讀，避免國會肢體抗爭，她還是必須說「這是人民的勝利」。

▼民進黨立委蔣絜安、陳曼麗一早守住主席台。（圖／記者屠惠剛攝）



其他人看了這些．．．

►當間諜還拍沙龍照？韓國瑜怒：王立強到台灣我一定告他

►沒必要操作高度不確定性議題 蔡英文低調面對共諜案

►王立強本名李志榮？ 林飛帆：更扯又來了！吉！都吉！

更多熱門新聞．．．

►蔡英文指示國安局赴澳洲調查 國安人士：冒出「肉粽頭」確實珍貴

►綠營操作亡國感？張善政質疑：蔡英文故意讓共諜案無法釐清

►共諜案是「黑韓詐騙大戲」 孫大千列4角色批：2020年版319槍擊案

►「韓張配」確定了！你還等什麼？

