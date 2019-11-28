反滲透法有望逕付二讀　親民黨喊話：政院也應提版本

▲于美人。（圖／記者張一中攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨立院黨團力推「反滲透法」草案，立法院內政委員會今還召開「反滲透法」公聽會。親民黨發言人于美人28日受訪表示，反滲透和保護國家安全是大家的共識，沒有人反對，但是修法程序和內容應更審慎，這次的反滲透法是民進黨團的版本，「民進黨團提出的修法，後面執行是行政機關要執行」，呼籲政院也應提出一個版本。

「這個法的修法不管程序、內容，是不是要經過更審慎的討論？」于美人說，這次的反滲透法並不是行政院提出的版本，是民進黨團的版本，這是有很大的gap，民進黨團提出的修法，後面執行是我們行政機關要執行，我們希望至少要有行政院的版本提出來，兩邊來綜合可執行性。

于美人還提到，反滲透法裡有很多現在已經在做的法律，是不是可以進行整體考慮，因為台灣在反滲透方面已經有現有法令，我們期待可以好好協商而不是這麼倉促立法。

「殷鑑不遠，一例一休就是」，于美人指出，黨團提出的並不是行政院版本，最後窒礙難行，所以親民黨在一例一休的修法非常重要，黨團希望保留一例一休的精神，但是他執法是困難的，我們希望可以列入異業異法，不同行業用不同的法，不要讓同一個一例一休的法源穿到不同行業身上，這絕對不合身。