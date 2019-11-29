快訊／《反滲透法》草案立院朝野無異議　全案順利逕付二讀

▲反滲透法草案順利逕付二讀。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林銘翰／台北報導

為防堵中國大陸勢力滲透台灣，民進黨立法院黨團25日提出《反滲透法》草案，立法院26日於程序委員會將《反滲透法》草案排入29日院會議程，並列為報告事項第一案。民進黨團力拚本會期能夠順利三讀，於29日上午立法院會順利將全案送入院會「逕付二讀」，之後將進入一個月朝野協商冷凍期，預計在12月31日的院會中三讀通過。

民進黨立法院黨團25日召開記者會，公布《反滲透法》草案內容共12條。民進黨團幹事長管碧玲當時表示，預計28日在立法院內政委員會先召開公聽會，29日立法院會中要求逕付二讀，呼籲朝野共同守護國安。

立法院內政委員會28日先行舉行「反滲透相關法制立法」公聽會，邀集多位專家學者與政府機關代表列席討論。陸委會副主委邱垂正受訪時表示，我國處在境外敵對勢力威脅的最前線，有必要推動相關法制確保國家安全、自由民主憲政的正常運作，陸委會支持立法，但會尊重立法院審查的程序。

立法院會29日上午處理報告事項時，民進黨團提案將反滲透法草案前的報告事項案全都退回程序委員會重新提出，直接處理反滲透法並提出逕付二讀的要求，在場無人有異議的情況下，全案順利逕付二讀，並未表決。

▲國民黨團召開「朝野同行、國家共贏，呼籲朝野黨團共同支持《反併吞法》」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



此外，國民黨立院黨團29日上午也召開記者會，提出名為「反併吞中華民國法」草案，敵對組織定義更為明確，強調主權和人權並行。該法規定，通謀敵對組織或組織成員，意圖消滅、併吞、取代中華民國，處死刑或無期徒刑。

國民黨團在立法說明中指出，近年來無論國內外，對於中華民國主權存在之威脅不斷。不僅境外勢力以各種方式意圖影響選舉、政局及社會秩序，國內外對於中華民國主權觀念，受有心人影響，不斷出現借殼上市及偷換概念等「軟破壞」，實已造成中華民國國家主權及自由民主憲政秩序之嚴重威脅，亟有必要制定本法。

根據民進黨團提出之《反滲透法》草案，明定任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，捐贈政治獻金，或捐贈經費供從事公民投票案之相關活動，違者處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五百萬元以下罰金。

草案內容也規定，任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，以強暴、脅迫或其他非法方法擾亂社會秩序，或妨害合法舉行之集會、遊行，違者處一年以上、七年以下有期徒刑、拘役或科或併科五百萬元以下罰金。

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