《反滲透法》遭藍營反彈　管碧玲：統派在台灣已得到最大幅度包容

▲管碧玲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立法院黨團25日提出「反滲透法草案」，28日舉辦公聽會，力拚在29日逕付二讀，年底通過，遭到國民黨團連番砲轟。民進黨立委管碧玲28日表示，反滲透法僅做最小限度規範，包括不得干涉政治獻金、助選、假消息等5項行為，直言「統派在台灣已得到最大幅度的包容，這種容忍全世界哪裡找？」她也強調，反滲透法未提行政院版逕付二讀的做法，符合台灣憲政體制的精神，並非特例。

國民黨團批評，草案未見行政院版本違反程序正義，且法案內容充斥不確定法律概念，呼籲國家安全維護與人民權益保障兩者應尋求適度平衡，要求行政院儘快提出政院版本，並交由立法院委員會詳細審查。

對此，管碧玲回應，此次修法絕不是倉促立法，因為從5月31日， 民進黨、時代力量都提出專法和兩岸人民關係條例中有關「中共代理人」的相關修法版本， 民進黨所提初期版本確實有不妥適的地方，因此內部歷經三個版本的試寫與討論，於本週一提出反滲透法草案，強調「這是從5月以來長遠的討論所提出的反滲透法。」

至於國民黨團質疑立法違反程序正義，管碧玲說，若最後三讀通過，立法程序也長達一個月，並非倉促，此外，台灣屬於向內閣制傾斜的雙首長制，若行政院有版本，那比較像總統制一樣，立法權專屬行政部門，我們也非常歡迎，但若政院沒有版本，基本上也符合憲政體制的精神，不是特例。

管碧玲表示，反滲透法是做最小限度的規範，包括針對紅色滲透中的政治獻金、總統及公職人員選罷法助選問題、危害社會秩序及集會遊行行為、傳播假消息、遊說等這五個樣態，加以規範和處罰。

她強調，台灣是很特殊的國中有國，統派在台灣已得到最大幅度的包容，這種容忍全世界哪裡找？「反滲透法修法仍保留這些容忍，言論自由完全不予侵犯，規範僅在五個樣態，今天一個國家能以自由主義容忍國與國的分裂，我們要珍惜。」

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