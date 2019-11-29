民進黨改推「反滲透法」　台企聯李政宏：換湯不換藥

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

取代「中共代理人」修法，民進黨立法院黨團改推《反滲透法》草案，對此大陸全國台企聯會長李政宏指出，這只是換湯不換藥，再次恐嚇、威嚇參與兩岸交流的台灣民眾，製造「綠色恐怖」。他說，一波未平一波又起，如何讓廣大台商安心回家。

根據民進黨立法院黨團日前公佈的《反滲透法》草案，目的為取代日前引發爭議、讓台商憂心的「中共代理人」修法，內容不再採「登記制」，而是直接規範「行為」。綜合陸委會和民進黨說法，這將可免除對代理人性質界定的疑慮，讓台商安心。

▲民進黨立院黨團呼籲朝野黨團共同支持反滲透法。（圖／翻攝柯建銘臉書）

民進黨團版本草案內容明定，任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金或影響選舉罷免、公投行為，最快29日可在院會提案徑付二讀。

但對於上述改變，串聯全大陸台商的大陸全國台企聯，仍於今日上午發布聲明，表示反彈。該聲明表示，台企聯會長李政宏在日前參與青島台協22周年慶典時，對民進黨推出所謂「反滲透法」表示強烈譴責。

李政宏說，所謂「反滲透法」是變相的「中共代理人法」，該法再次讓廣大台商、台胞心生憂慮，籠罩在恐怖之下，阻擋了廣大台商安心回家的路。他認為，過去「中共代理人法」推動後，台企聯已表達強烈質疑，未料現在「一波未平一波又起」，換湯不換藥，再次恐嚇、威嚇參與兩岸交流的台灣民眾，製造「綠色恐怖」，全國台企聯將一如既往地反對此一做法。

李政宏進一步表示，民進黨的行為是為達到政治目的，而犧牲台灣民主以及言論自由的做法，操弄選舉，不顧人民感受，一定會遭到各界的反對和譴責。

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