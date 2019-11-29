謝佩芬、許淑華揪游錫堃大啖牛肉麵：美食外交！把台灣之美推向國際

▲前行政院長游錫堃陪同立委候選人謝佩芬、許淑華拜票，品嚐牛肉麵。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前行政院長游錫堃、民進黨不分區立委候選人游錫堃29日一早替黨內立委候選人謝佩芬、許淑華輔選，來到大安區白蘭市場掃街拜票，接著前往大安區牛肉麵店大啖牛肉麵。三人在直播中開心吃著牛肉麵與小吃，謝佩芬表示，要靠著「美食外交」，把台灣之美推向國際。

游錫堃29日一早陪同謝佩芬和許淑華在白蘭市場掃街拜票，並一起吃牛肉麵直播，與網友互動。游錫堃掃街前特別送上「達摩」玩偶給兩位立委候選人。他表示，達摩的意思就是「必勝」，在日本政界很有名，台灣的蔡英文、李登輝也都有收過，這次特別送給許淑華和謝佩芬就是要送上鼓勵和祝福，「要讓她們高票當選！」

結束掃街行程，謝佩芬、許淑華揪「水牛伯」游錫堃一起大啖「思鄉病解憂牛肉麵」。老闆阿牛師熱情線上現煮的清燉牛肉麵、紅燒牛肉麵以及滷肉飯還有滿滿一桌小吃。讓謝佩芬、許淑華和游錫堃一吃就停不下來，讚不絕口狂喊真得太好吃。

老闆阿牛師透露，牛肉麵好不好吃的關鍵其實在清燉湯頭。自家的牛肉麵之所以好吃，就是因為全部都是真材實料，用新鮮蔬果慢慢熬，湯頭濃郁又不油膩，麵條也是獨家配方，久煮不爛有彈性。許淑華喝了一口清單後大讚，湯頭真的很美味，冷冷的天吃起來超幸福。

阿牛師來自台東，他提到，自己有一個很重要的目標，歡迎家鄉子弟來找自己學習手藝，一方面能照顧台東孩子，另一方面也能把美味帶到更多角落。游錫堃吃了滷肉飯後說，這可以稱做自己吃過最好吃的魯肉飯，很香又有一點淡淡的甜味，口感也很好，更重要的是，食物裡有老闆的愛心，要把台灣的美食推廣向全世界。

曾擔任外交官的謝佩芬強調，台灣美食真的很棒，想到日本就會想到拉麵，想到台灣則會想到牛肉麵，有這麼好吃的牛肉麵，應該要推廣「美食外交」，把台灣之美介紹到國際。