韓國瑜扯喊「民調唯一支持蔡英文」 游錫堃：他心裡已經崩潰

▲前行政院長游錫堃陪同大安區立委候選人謝佩芬於白蘭市場拜票。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜28日受訪時，呼籲支持者接到民調電話時「拒絕回答」，29日又變卦，要求支持者回答「唯一支持蔡英文」。前行政院長游錫堃29日受訪時表示，韓國瑜心裡已經崩潰了。

韓國瑜28日受訪表示，謝謝很多支持韓國瑜的朋友非常辛苦，心情像坐雲霄飛車一樣高高低低，甚至一些韓粉還被污名化，「這麼多奇奇怪怪的民調，數字差這麼大，我公開呼籲，所有支持韓國瑜的好朋友們，從今開始接到任何民調電話，拜託大家，一律拒絕回答。」

不過韓國瑜29日說法180度大轉彎，他在臉書上說，麻煩各位好朋友從現在開始接到民調電話通通說「唯一支持蔡英文」，「我們一起讓民進黨高興到2020年1月10號！」「等我的通關密語」、「夜襲最後四句話」。

游錫堃29日替民進黨立委候選人謝佩芬和許淑華站台。對於韓國瑜說法，他表示，韓國瑜民調支持度很低，整個團隊已經沒有信心，基本上韓國瑜的心裡已經崩潰了。

游錫堃指出，民進黨面對總統大選，當年陳水扁在2000年和2004年的民調其實也不樂觀，但阿扁非常有信心，號召支持者給自己支持，「阿扁很有信心，我覺得選舉信心非常重要！」

游錫堃強調，候選人的信心會感染團隊，團隊會感染人民頭家來投自己，「如果韓國瑜信心已經崩潰，我看他是不妙啦！但民進黨不會大意，我們會小心謹慎，畢竟選情千變萬化。」