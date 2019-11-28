推特為台灣選舉打造專用emoji　蔡英文也跟著轉推

▲推特為台灣選舉打造專用emoji。（圖／翻攝自Twitter／@TwitterGov）

記者王曉敏／綜合報導

2020年對許多國家來說都是大選年，台灣也不例外，而近年來由於社群網路日益發達，「選舉」也成為社群平台上的重要話題之一。推特昨（27）日特別釋出針對台灣選舉設計的表情符號（emoji）用戶僅須在貼文中打出特定標籤，即會自動顯示出選票與票匭表情符號。

推特官方帳號之一「TwitterGov」主要是用於分享全球各國政府與選舉相關的平台更新內容，該帳號於27日發布的貼文中發布推特特別設計的表情符號，並歡迎用戶參與和「台灣選舉」新觀的公共話題。

用戶僅須在推文中輸入 #台灣選舉、#台灣投票、#Taiwan2020、#TaiwanElection、#TaiwanVotes，發文後貼文後方便會自動出現投票與票匭的表情符號。目前該貼文已有超過1遷的轉貼數，其中也包括總統蔡英文的官方推特。

▼蔡英文也跟著轉推貼文。（圖／翻攝自Twitter／@iingwen）

推特常常為各式各樣的活動及事件設計新的表情符號，如日前日本德仁天皇宣告登基時，推特即為此推出限定的「國鳥綠雉emoji」。事實上，推特上的台灣用戶其實並不如臉書、Instagram等其他社群平台那麼多，但推特仍為台灣的大選設計表情符號，處處展現出了推特的細心，也有機會為推特帶來一波台灣的新用戶。

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