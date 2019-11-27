黃偉哲台南溪北、溪南活動接力棒　務求「英德勝利」、「台南第一」!

▲蔡英文台南競選總部召開組織會議，請地方幹部，務求達成「總統連任、立委全壘打」的選戰目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

蔡英文台南競選總部11月27日召開組織會議，黃先柱總幹事與潘新傳主任首先表達競總主委黃偉哲市長對地方各幹部的感謝，讓11月23日溪北總部成立大會圓滿成功，並說明競選總部12月7日在永康區舉行溪南總部成立大會。

黃先柱說，此外，12月14日位於西門路的台南市競選總部，將以美食與觀光文化為主軸，舉辦創意園遊會結合造勢活動，達成明年1月11日「總統連任、立委全壘打」的勝選目標，務求「英德勝利」、「台南第一」!

黃先柱總幹事表示，長久以來中國共產黨勢力與國民黨結合，大量用詐欺式的政見或是假訊息在愚弄國民，2020的大選共產黨更將使盡全力，企圖影響台灣的總統與立委大選。因此，競總辦理這些活動，是想讓更多人民能感受並認同，民進黨政府一直在幫人民顧好日子與台灣的主權與自由，進而在2020的大選投下一票，與民進黨一起勝選，一起站在台灣這一邊。

潘新傳鼓勵現場將近40位的地方各級幹部，務必加強地方組織的聯繫與經營，擴大市民的熱情與肯定，達成「總統連任、立委全壘打」的選戰目標，並且延續台南第一的光榮。