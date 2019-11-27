全台第一工程生態生態環境　金山清水下游護岸改善工程獲獎

▲ 全台第一工程與生態生態環境，金山清水下游護岸改善工程獲工程環境與美化獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局辦理「金山區重和里磺溪頭清水園區下游護岸改善工程」及「新店區雙坑里中生路175號旁坑溝土砂災害復建工程」獲得社團法人中國土木水利工程學會「108年工程環境與美化獎」評鑑為特優及優等工程，其中「金山區重和里磺溪頭清水園區下游護岸改善工程」在「工程生態與環境類」為縣市政府唯一獲得特優殊榮之工程。

金山區磺溪頭清水園區，因溪岸沖刷嚴重，破壞取水堰功能，影響下游80公頃農地耕作，新北市政府即規劃整治，有別以往可能阻斷自然生態的混凝土護岸型式，於清水園整治時，特別保留原有樹木植栽，採用自然資材，用石塊取代水泥，除節省經費，也達到減碳目的。工程完成後，改善了園區環境，並發展農村觀光遊憩。

▲ 金山區重和里磺溪頭清水園區下游護岸改善工程改善後。

另外，新店中生路175號旁坑溝，則是因梅姬颱風造成水量暴漲夾帶大量上游崩塌土砂沖入下方民宅及道路，土砂堆積高度超過一層樓，為保護民眾生命財產安全，新北市政府災後規劃復建工程，因該坑溝平時水量少，大雨後才有明顯水流，基於生態景觀考量，利用崩落石塊施作砌石護岸及固床工整理水路，邊坡植生加以綠化，完成後，歷經多次颱風豪雨，下游未再有災害傳出，效果顯著。

新北市農業局表示，能在該學會「工程生態與環境類」獲得縣市政府唯一特優獎，表示市府辦理溪流整治及災害復建工程秉持工程友善環境理念獲得肯定，除了保障人民生命財產安全，也減少對自然環境造成的影響，這兩件工程在設計，以就地取材的砌石工法維持自然景觀，減少混凝土的使用，加速了植生及水棲生物的復育，工程融合生態景觀的設計也獲得委員一致讚許。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 新店區雙坑里中生路175號旁坑溝土砂災害復建工程改善後。