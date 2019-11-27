住牧場旁30多年…牛糞味天天飄來超崩潰！法官判她可獲20萬撫慰金

▲新北市淡水區一牧場因長年堆放大量牛糞臭氣沖天，住在附近的劉姓女子不堪其擾。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者徐愷昕／台北報導

新北市淡水區一牧場因長年堆放大量牛糞臭氣沖天，住在附近的劉姓女子在不堪其擾下，向農場提告要求改善並求償精神撫慰金。一審士林地院判牧場敗訴，規定牧場不得再排放超標臭氣；全案上訴後，高院26日維持原判，另牧場地主及負責人張姓父子須賠償劉女20萬元精神撫慰金。

劉女控訴，張姓地主將土地給兒子後，張兒1985年開始經營牧場，不過據她了解，牧場在尚未取得環保局核發的廢水排放許可時，就會每天2次將含有牛糞、工業用醋酸的廢水排放到她的土地，讓她居住周遭的環境臭氣滿天飛；且因牛糞會孳生病媒蚊蟲，劉女認為長期下來有害她與家人們的健康，對此要求張姓父子不能再排放廢水侵害她土地，而空氣中的臭氣濃度也不得超過標準值。

▲劉女表示，因牛糞會孳生病媒蚊蟲，她認為長期下來有害她與家人們的健康。（圖／pixabay）

張姓父子法庭上辯稱，牧場廢水都是統一集中排放至水溝，並沒有排到劉女土地，且2015年時他們已取得合法排放許可證；接著他們又無奈表示，牧場後方其實還緊鄰一家肉牛畜牧場，因該牛畜場會用牛糞作為牛隻休憩處，所以空氣中的牛糞味與臭氣濃度偏高並不完全是他們的責任，認為相關單位在採集空氣鑑定時因將此問題列入考量。

士林地院審理後認為，雖然有關廢水排放至劉女土地的部分，沒有證據得已證實，但空氣中的異味檢測值為17，已超出標準值10，判定牧場未妥善處理牛糞，已影響鄰居生活品質，張姓父子敗訴。

全案上訴後，劉女再提出精神撫慰金及醫療費共計56萬餘元。台灣高院審酌，雖牧場排放廢水合法，但該處空氣中的臭氣已明顯超標，確實有侵擾劉女土地，另考量牧場至今仍沒有堆放牛糞的隔絕措施，劉女精神、健康確實有受損害，判地主及張姓負責人須賠償20萬元精神撫慰金。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►4根木棒害15人進警局！夜聚大學後門外討論「廟會出陣」 一轉頭...警車包圍

►相約玩手遊！ 男大生硬上猛拍 正妹爆哭：他還指定姿勢