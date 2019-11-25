▲ 新北江翠國中老舊校舍改建，侯友宜盼2020年6月如期完工。（圖／新北市新工處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市板橋區江翠國中是30多年的老校，19日新北市長侯友宜前往視察該校老舊校舍改建進度，指示第一期工程務必於2020年6月如期如質完工，第二期工程於7月順利進行，工程總經費為3億143萬元，提供學生更好的學習環境與空間。

侯友宜表示，學生的學習環境非常重要，未來四年會投注27億元補強新北市279棟老舊校舍，57億元進行16校老舊校舍改建及新校舍興建，提供學生們更優質的學習環境及硬體設備，讓學子們安心在地就學。

▲ 新北市長侯友宜視察板橋區江翠國中老舊校舍整建工程，親切與學校小朋友打招呼。

侯友宜視察工地時，也特別來到現地的實品屋，體驗學生上課的情形，他表示，新教室在許多細節上有更貼心的設計，包括燈光的照明、挑高的屋頂等，能提供更舒適的學習環境。

新工處表示，江翠國中位於板橋都會核心，市府為提升國中小學校舍耐震安全性及改善教學環境品質，配合中央補助計畫共投注3億143萬元經費新建44間教室、自立廚房及10間幼兒園教室。

新工處說，首先針對教學大樓及專科教室老舊剝落部分進行補強及改建，本次工程為了不影響學生在校活動環境，工程分兩期進行，目前第一期工程進度已達70％，將在2020年6月前如期完工；第二期工程則將於2020年7月份實施。

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▲ 新北市長侯友宜關心江翠國中校舍整建工程，感謝施工團隊的辛勞。