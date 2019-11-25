日本人妻路過工地　裝潢工竟尾隨「潑精」看她反應

▲男子尾隨日籍人妻，並掏出裝有精液的小罐子往人妻背部潑灑，遭判刑拘役30日。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者孫于珊／台北報導

一名已婚的許姓男子因在國外網站影片看到男子朝女子潑精的橋段，竟想模仿學習，於是鎖定了一名約40歲日本籍人妻，一路尾隨並趁機潑灑精液，灑完後還遲遲不離去，使人妻嚇得跑回家求助丈夫並報警。台北地方法院依強暴侮辱罪，處許男拘役30日，可易科罰金3萬元，全案可上訴。

當年28歲的許男，2018年11月12日下午2時許，在北市中山北路六段一處巷弄做裝潢工程，休息時間遇見路過的日籍人妻，因面貌姣好引發許男心動尾隨，然後掏出裝有水和精液的盒子，並打開朝人妻背後潑灑。人妻驚覺回頭時，許男還站在一旁看，嚇得人妻花容失色，直接飛奔回家向丈夫哭訴，事後由台灣友人陪同前往派出所報案。

人妻警詢表示無意和解，經轉介調解也未到場，目前已返回日本；法官審酌許男行為讓人妻在心理上產生受辱之感，雖然許男坦承犯行，並在犯後有道歉和解之意，但迄今都未賠償人妻或雙方達成和解，因此考量一切情狀後，判許男拘役30日，可易科罰金3萬元。

▼男子對日籍人妻潑灑精液後，還站在一旁觀看人妻反應。（圖／記者邱中岳翻攝）

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