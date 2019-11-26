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長群享享CITY邀咖啡世界冠軍王策暢談：創業基地讓我有歸屬感

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▲▼世界咖啡冠軍王策。（圖／長群享享CITY提供）

▲咖啡世界冠軍王策於長群享享CITY現場分享自己的咖啡創業之路。（圖／長群享享CITY提供，下同）

生活中心／綜合報導

有朝一日擁有專屬自己的創業基地，相信是無數年輕創業家的夢想，號稱板南線最美工作室的「長群享享CITY」近期邀請2017世界盃咖啡沖煮大賽冠軍王策與民眾分享咖啡知識、暢談創業之路，透進大片陽光、飄著咖啡香的空間讓眾人親臨一場最時髦的文化沙龍，王策更在講座中指出：擁有創業基地才終於讓我有歸屬感。

▲▼世界咖啡冠軍王策。（圖／長群享享CITY提供）

▲長群享享CITY講座現場飄著咖啡香，空間氛圍相當美好。

有「咖啡界王陽明」之稱、出身咖啡世家的王策，渾身散發創夢家的氣息，他分享自己一路從求學到創業，面對命運洪流的豁達，他承認家庭背景是助力也是一種壓力，但強調：「其實我一直都是順勢而為，從來不會去對抗命運，遇到好機會就好好把握。」王策認為「做自己」是很好的事，但不必一昧去反抗，因為叛逆和做自己是兩回事，應該用更柔軟的心態去面對潮流，而他只要察覺機會來了，即使並不享受過程，仍會望著終極目標努力前進。

▲▼世界咖啡冠軍王策。（圖／長群享享CITY提供）

▲王策現場示範沖煮咖啡，並指導大家如何品味咖啡。

王策回憶起當初挾著世界冠軍的光環，到處演講、教學、受訪，但遲遲尚未開店建立自己的創業基地時，雖然人很自由，但是沒有一個團隊可以支援自己或是「回去」的地方時，心底總是感到很孤單，因此後來選擇在微風廣場正對面開設一家「VWI by CHADWANG」，儘管經營不容易，但總算有一個屬於自己的地方。

身為新生代創業家，王策認為年輕人想要創業是一件好事，但是一定要釐清自己的強項是什麼再去做，必須要有自己的精神在其中；同時也要注意台灣普遍租金過高，許多創業家的利潤都被房租吃光，尤其像咖啡店的利潤相對奢侈品單薄，因此他坦言，如果有機會重來一次，肯定會審慎評估店租成本。

▲▼世界咖啡冠軍王策。（圖／長群享享CITY提供）

▲長群享享CITY位於捷運板南線土城生活圈，環境優美極具創意能量。

這次邀請王策開設咖啡講座的長群享享CITY，地點位於土城生活圈、最繁華的捷運板南線上，打出「付房租不如繳房貸」的口號，吸引年輕創業家目光，並看準創業家往往長時間窩在辦公室，工作與生活密不可分的特性，效法Google、Facebook辦公室，規劃出22~43坪適合各種新創事業的精緻空間選擇，提供優雅大面採光及無隔間設計，且為雙北房市目前罕見具合法執照可在工作室空間內設置獨立廁所、茶水間的建案，大樓前方更以巧思設有充滿藝術人文氣息的「享空間」，提供輕食咖啡及藝文展演空間，為年輕人的精實創業力注入滿滿的創意能量。

▲▼世界咖啡冠軍王策。（圖／長群享享CITY提供）

▲長群享享CITY大樓外觀實拍圖。

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