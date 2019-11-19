濟公提點瞬間雞皮疙瘩　她「北上龍山寺還願」見觀音菩薩大哭：忘了約定

▲艋舺龍山寺香火鼎盛。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享某次在宮裡辦事日，被濟公師父叫過去；濟公口中好像在和宮內神明溝通，然後轉頭問她，是不是有在艋舺龍山寺許過關於母親的願望，觀音佛母交代要她去廟裡還願。她說，「一回過神，細想了，恍然大悟，瞬間雞皮疙瘩全爬上身…要不是師父提醒，怎找回那麼疼愛我的觀音菩薩？」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，小時候最常去的廟宇就是龍山寺，奶奶帶著他們三姐弟拜拜，買草藥還吃附近的美食。

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「猶記應該是20年前了吧，心裡有個結，一直深根心裡。」原PO表示，某次來到龍山寺拜拜，希望觀音菩薩相助，讓她和母親關係能更親近些，時間一久，其實也就忘了，直到師父提點才驚想起；重點是她和母親的關係，相較當時已經好非常多，「我卻已忘記跟觀音菩薩之間的約定。」

▼原PO表示，小時候很常去龍山寺。（圖／資料照）

原PO指出，聽完師父的提點後，立刻決定日期北上龍山寺還願，一早假日見到滿滿的人潮，「一看觀音菩薩的金身，就不由自主地大哭了，哭到嚇到我朋友。說不上來，就是一股暖洋洋的磁場包圍著我。」

原PO指出，自從弟弟開宮廟後，讓她自身磁場也變得比較敏感，尤其是香火鼎盛的大廟都會有反應；然後，自身的靈就開始和觀音菩薩訴苦、訴喜並傻笑，「觀音非常的慈祥，能感受到祂非常開心，看到我去找祂了。」

原PO說，常理來說，許了願望也達成了，是該還願吧，但當時年紀太小不太懂這些，好像沒說如果願望達成要怎麼還願，「當下有感受到觀音的意思是開心的，不會計較這些還願的事。只要我常常回來見見祂，祂就很歡喜了。」

▼原PO見到觀世音菩薩大哭。（圖／翻攝龍山寺官網）

原PO表示，她也就破涕為笑，去擲筊求籤確認一下接收到的是否屬實，結果求到上上籤，超級開心；去到解籤窗口，將這段故事說給解籤姐姐聽，「姐姐說，觀音慈悲為懷，怎忍心苛責我呢！」

原PO指出，很開心回到龍山寺和觀音菩薩交流，再一次連結這緣分，謝謝觀音慈悲相助修補母女關係，也謝謝宮裡的濟公禪師眾神佛幫忙轉達訊息，「但這件事情真的是很神奇吧！！！因為許願的事情只有我自己知道，而我也忘了，要不是師父提醒，怎找回那麼疼愛我的觀音菩薩。」

一名網友分享自身經歷，「我住屏東，只要到台北，我一定去龍山寺，我覺得龍山寺非常靈驗。記得在軍中服志願役屆滿時，問菩薩該繼續簽留營還是留在台北找工作？當時抽到的籤詩是『續簽』。回去後有人說不能問選擇題，要問是非題，所以我隔2周後又到龍山寺求籤，結果又是同一支簽，要我續簽留營。」

原PO回覆該網友說，上上周又去找觀音菩薩聊天，「結果也是一見金身就忍不住哭了！！再求一次籤，也是覺得觀音很疼我。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼龍山寺附近有許多美食。（圖／資料照）