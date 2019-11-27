女駕駛「停車格內講電話」　大叔敲窗要求開走：我要停耶…大迴轉拍照咒罵

▲原PO無奈表示，「難道有規定不能停在停車格內講電話嗎？」（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女駕駛抱怨，開車途中突然一通電話打來，就臨停在汽車停車格內講電話，只是沒熄火，結果被一名要停車的大叔咒罵還拍照，讓她直呼「難道停在汽車停車格講電話錯了嗎？」

當事人26日在「爆怨公社」臉書社團說，當時這名大叔開著車停在她後面，跑來敲她車窗。她還原和對方的對話：

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大叔：這是停車格，請問妳有要停車嗎？



原PO：我在講電話。



大叔：那妳可以開去前面一點（沒停車格的地方）講嗎？



原PO：開車不能講電話，我停在這裡講電話。而且我目前還沒要離開，況且前面也算違停。



大叔：可是我要停車耶。



原PO：難道我開的不是車，我是騎車嗎？

▼原PO把車停在停車格講電話，卻被一名要停車的大叔要求開走。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

原PO表示，之後大叔來個大迴轉，搖下窗戶看著她，邊開邊咒罵，然後停去她對面的停車格。她說，「我真的傻眼耶，對面又不是沒位子。況且，我也不是非汽車而占用汽車停車格，難道有規定不能停在停車格內講電話嗎？」

原PO指出，「傻眼的是，那位大叔停好車，下車還拍我車的照片，我不知道他想幹嘛」；有網友回「不是啊，妳不是說旁邊對面都還有車位嗎？他怎麼一直針對妳啊，詭異」；原PO回「不知道，可能我停的位子沒曬到太陽，對面會曬太陽，他不想曬太陽吧。」

有人則分享自己遇過類似經驗，「下班要回家，剛發車，想說熱車一下，然後梳個頭髮。就有個中年男子問我是不是要離開了，我回他：對啊！結果他叫我趕快開走，他要停車。我下一秒把車熄火，笑著跟他說：我現在不想開車了，結果中年男子氣噗噗開走。」原PO看完笑說，「哈哈哈，有時候真的是對方態度的問題，會讓我們本來想方便他，可是卻不想方便了。」

▼原PO分享開車遇到的事。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

也有人建議，「車在停車格講電話沒事，但怠速超過3分鐘就有可能被檢舉，罰3000」；但另一人補充如果是氣溫30度以上，則不取締。

《空氣污染防制法》在2012年修正三讀通過，將第34-1條條文「機動車輛於一定場所、地點以怠速停車時，其怠速時間應符合中央主管機關之規定」，修正條文將溫度、下雨等「氣候條件」，列入機動車輛怠速時間管制規範的考量項目；因此只要氣溫超過30度，以及停車時正值下雨等氣候條件，列為排除管制條件。

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