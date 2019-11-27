LINE傳女兒照「媽，這妳孫女」…等不到過世媽已讀！人夫落男兒淚：好想妳

▲人夫還是習慣傳訊息給過世的媽媽，只是再也等不到已讀。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「媽這是你差幾個月未見面到的孫女。」一位人夫日前迎來寶貝女兒的誕生，但他的媽媽在前幾個月卻過世了。人夫表示，每次遇到挫折、想母親的時候，他還是會傳LINE到媽媽的帳號，「明明知道妳已經不會再已讀，還是會跟妳抱怨及分享事情」，也忍不住將女兒的照片傳給媽媽。貼文讓一票網友秒紅眼眶，「相信祂看的到的」、「媽媽會知道的。」

這位人夫在臉書《爆怨公社》貼出照片，只見他LINE給「老媽」多張照片，還傳訊息「媽媽這是你（妳）孫女照片」、「相信在天上的你（妳）能看到，並且保祐她，平安長大」。人夫接著在文中隔空對媽媽說，「媽這是你（妳）差幾個月未見面到的孫女，每次遇到挫折想念你（妳）的時候，都會傳Line給你（妳）」。

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▲人夫傳女兒的照片給媽媽看。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO說，他都會傳LINE抱怨爸爸的事情，「爸爸沒有你（妳）的日子，就如同失去生活重心，每天少了人鬥嘴，很多事情都是媽媽你（妳）在幫爸爸安（鞍）前馬後，讓爸爸可以專心工作。」最後人夫也表示，知道媽媽不會再已讀，但還是會忍不住跟媽媽抱怨、分享事情，「明明是男子漢，每當想到你，眼淚卻不自覺落下，我真的好想你。」

真情流露的貼文，讓網友紛紛紅了眼眶，還有人看到落淚，「滿滿的洋蔥，加油」、「我也好想我爸爸，雖然爸爸不在了，我還是會打電話給爸爸，雖然最後變成空號了」、「想到我媽媽……眼淚又掉了」、「我也會一直告訴媽媽所有發生的一切」、「真的！很多很多事情都會想跟媽媽說，我也是常常傳賴給已故的媽媽，再也盼不到媽媽已讀，也接不到媽媽打的電話！」

網友們也留言安慰原PO，「你媽媽真的會保佑你們一家人的，我的媽媽也是在我生小孩前過世了，可是在夢境中都會抱抱她的孫女～我超級安慰的」、「媽媽在天上一定會知道你有多想念她」、「媽媽會知道的」、「加油～媽媽當天使保佑你們」、「媽媽一定都會知道的，知道你這麼愛她。」

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