必點炸魚排！大叔「健檢刷一排紅字」　氣噗噗投訴自助餐廳：都你們害的

▲自助餐示意圖，與本文店家無關。（圖／記者張一中攝）

記者張嘉晏／綜合報導

有女網友近日遇到一名「神牽拖」的客人，她表示對方每次來她家的自助餐都會點2份炸魚排；沒想到健檢結果一出，客人立刻怪罪都是因為吃他們家的飯狀況才會這麼差，讓她傻無言。而網友們也認為這就是標準「不會生怪鄰居」的討厭奧客。

「我單純想抱怨，真的什麼人都有。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自家是開自助餐廳的，有一位常客大叔每次來買飯，主菜都會點炸魚排，而且魚排還要2份。

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沒想到大叔前陣子參加公司的健康檢查，結果出來發現都是一堆紅字，於是就打電話到原PO家的餐廳投訴，怪罪「都是因為吃了你們家的飯才這樣！」

▲炸魚排。（圖／達志影像／示意圖）

「吃什麼、健康怎麼樣不是都是自己選的嗎？」原PO聽完覺得不能再更傻眼了，她表示他們家每天都是用新鮮的食材做便當的，烹調方式有滷有炸，有清淡的也有重口味，都是客人自己選擇要吃什麼的，被這樣牽拖實在是很無言。

貼文一出，網友們也都搖頭嘆氣，「愛牽拖欸，永遠都是別人的錯」、「不會生牽拖鄰居的概念」、「自己吃東西不節制還要怪別人」、「可能也有很多其他因素啊！不運動之類的」、「聽聽就好」、「叫他申請國賠算了」、「我相信他還是會回來吃的」。

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